Choć natura strzeże swoich tajemnic, to pragnienie, by poznać płeć dziecka jeszcze w łonie towarzyszy ludziom od zawsze. Kiedyś wróżono z kształtu brzucha, dziś mamy ultrasonograf. Ale czy ta maszyna nie kłamie?

Co lub kto decyduje o płci dziecka?

Decyzja zapada już w chwili zapłodnienia. Jajeczko i plem­nik jako jedyne komórki ludzkie mają po połowie chromosomów. Plemnik może zawierać chromosom X lub Y, jajeczko zaś tylko X. Jeśli komórkę jajową zapłodnił plemnik Y, będziesz mamą chłopca. A gdy X – urodzisz dziewczynkę.

Kiedy kształtują się narządy rodne dziecka?

Jako pierwsze - ok. 9. tygodnia - powstają narządy męskie. Żeńskie kształtują się nieco później – dopiero od 10.–11. tygodnia. Gdyby pokusić się o sporządzenie uproszczonego kalendarzyka rozwoju narządów płciowych u chłopczyka i dziewczynki, wyglądałby on mniej więcej tak:

7. tydzień ciąży : powstają gruczoły płciowe

: powstają gruczoły płciowe 9. tydzień : jeśli to chłopiec, kształtują się jąderka

: jeśli to chłopiec, kształtują się jąderka 10. tydzień : u maleńkiej dziewczynki rozwijają się jajniki

: u maleńkiej dziewczynki rozwijają się jajniki 12. tydzień : zewnętrzne narządy płciowe stają się męskie lub żeńskie

: zewnętrzne narządy płciowe stają się męskie lub żeńskie 14. tydzień : u chłopca pojawia się gruczoł prostaty, u dziewczynki jajniki zstępują do miednicy

: u chłopca pojawia się gruczoł prostaty, u dziewczynki jajniki zstępują do miednicy 18. tydzień: jąderka zaczynają powoli przemieszczać się z brzuszka do worka mosznowego

Kiedy będzie można zobaczyć płeć u dziecka?

Pierwsze nieomylne oznaki powinny już być dostrzegalne na USG w 14. tygodniu ciąży. Czasem udaje się to nawet w 13. tygodniu! Wiarygodność takiej oceny zależy nie tylko od doświadczenia lekarza, ale także od jego warunków – ułożenia płodu czy jakości ultrasonografu.

Jak rozpoznaje się płeć?

Od 16. tygodnia ciąży zewnętrzne narządy płciowe u dziecka są dobrze widoczne na monitorze USG – ale tylko dla doświadczonego lekarza. Rodzice malca mogą mieć wrażenie, że to, co widać na ekranie, to tylko plamy. Łatwiej jest im „to” dostrzec na wydrukowanym zdjęciu.

Dlaczego lekarze czasami mylą się w ocenie?

Dziś pomyłki zdarzają się rzadko. Prawdopodobieństwo błędu jest tym większe, im wcześ­niejszy okres ciąży i im bardziej prze­starzała aparatura USG. Jeżeli maleństwo w twoim łonie tak się ułoży, że nie będzie widać narządów płciowych, lekarz oznajmi, że trudno rozpoznać, czy urodzisz synka, czy córeczkę. Podczas drugiego USG udaje się poznać płeć w 70–80% przypadków, a przy trzecim badaniu – w 95%!

