Ruchy dziecka każda kobieta odczuwa w innym czasie - jest to zależne w dużej mierze od tego, czy to pierwsza czy kolejna ciąża.

Z reguły w pierwszej ciąży kobieta czuje, że dziecko się porusza w brzuchu ok. 20 tygodnia ciąży. Przy drugiej lub kolejnej ciąży taka sytuacja może nastąpić już w 14.-16. tygodniu, ale nie nastawiaj się - wiele przecież zależy też od osobowości dziecka.

Ważna jest też waga przyszłej mamy. Zwykle kobiety drobniejsze, szczuplejsze czują ruchy płodu wcześniej, niż te, które są nieco bardziej zaokrąglone. Każda mama powinna zatem sama obserwować, wsłuchiwać się w swoje ciało i cierpliwie czekać na pierwszą odczuwalną reakcję dziecka.

To, że ciężarna odczuwa istnienie maleństwa w jej brzuchu od ok. 14.-20. tygodnia nie oznacza, że dopiero wtedy się ono porusza. Tak naprawdę dziecko wykonuje ruchy już o wiele wcześniej, ale jest tak małe, że jego ruchy nie są zauważalne przez przyszłą mamę.

Od 20 tygodnia ciąży aktywność płodu wykazuje zmienność dobową i preferencje. Szczyt aktywności przypada na godziny popołudniowe i wieczorne. Są też pory odpoczynku i snu - niekiedy powielają się one z okresami drzemek po porodzie.

7 tydzień ciąży - to czas, kiedy ruchy maleństwa możesz zobaczyć po raz pierwszy na badaniu USG.

10 tydzień ciąży - możesz zaobserwować ruchy ramion, są one jednak jak na razie sporadyczne.

12 tydzień ciąży - już wtedy dziecko zaczyna się obracać, wykonując salta i fikołki. Potrafi też marszczyć czoło;

14 tydzień - mniej więcej w tym czasie dziecko nabywa kolejną umiejętność, dzięki dłuższym już ramionom jest w stanie sięgnąć kciukiem do ust, przez co ćwiczy ssanie.

Czas po 24 tygodniu ciąży to zwykle moment, kiedy czuć ruchy dziecka wyraźniej. Na tym etapie ciąży maluch staje się bardziej ruchliwy, łatwiej będzie ci więc zauważyć jego ruchy.

​Liczba spontanicznych ruchów płodu narasta do 32 tygodnia ciąży i od tego etapu ich częstotliwość ustala się na pewnym poziomie i utrzymuje na nim aż do rozpoczęcia porodu. W terminie porodu średnia liczba ruchów płodu na godzinę wynosi 31 (zakres 16-45), z najdłuższą przerwą między ruchami wynoszącą 50 do 75 minut.

Ruchy płodu określane są odczuwane przez matkę jako wrażenia delikatnych kopnięć, trzepotania, przesuwania i obracania. Aktywność dziecka w wielu przypadkach jest potwierdzeniem, że płód jest aktywny i zdolny do ruchu, a okresy aktywności przerywane są zarówno czasem odpoczynku, jak i snu.

Większość kobiet ma świadomość ruchów płodu i intuicyjnie odbiera je jako zjawisko prawidłowe. Intuicyjnie też wiedzą, kiedy może dziać się coś nieprawidłowego, kiedy nagle ruchy ustają, a np. towarzyszy temu twardnienie brzucha, silne bóle podbrzusza.

Wiele mam martwi się, jeśli nie czuje ruchów dziecka ok. 20 tygodnia ciąży. Lekarz po kontrolnej wizycie i sprawdzeniu stanu ciąży zazwyczaj uspokaja przyszłą mamę, że na odczuwanie ruchów dziecka przyjdzie czas.

Ruchy dziecka szybciej odczuwają kobiety, które mają za sobą ciążę oraz są szczupłe - zazwyczaj kobiety z nadwagą lub otyłe deklarują, że zaczęły czuć ruchy płodu ok. 22.-24. tygodnia ciąży - jest to bardzo indywidualna kwestia.

Pamiętaj, że jest też czas odpoczynku dziecka i są okresy, kiedy ruchów płodu nie czujesz. Dziecko śpi regularnie zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy, i zwykle te drzemki trwają 20-40 minut. Rzadko przekraczają 90 minut.

Problemem jest, kiedy nie czuje się ruchów dziecka przez dłuższy czas (kilka godzin), a wcześniej zostały one stwierdzone. Potrzebna jest wtedy konsultacja u ginekologa, kontrola zapisu czynności serca dziecka (KTG), czasem również badanie USG. Koniecznie jedź do szpitala, jeśli dziecko nie rusza się zupełnie przez kilka godzin, zwłaszcza gdy w poprzednich dniach zwykle o tej porze było aktywne.

Brak ruchów dziecka jak i słabsze ruchy dziecka są powodem do niepokoju, ale zazwyczaj jeśli ich przyczyna zagraża jego życiu, to nie przebiega to bezobjawowo. Pamiętaj, by obserwować wszelkie reakcje ciała - temperaturę, ciśnienie, mdłości, bóle, skurcze. W przypadku słabszego odczuwania ruchów lub ich braku po 28 tygodniu ciąży ciężarna powinna zgłosić się do poradni lub na oddział położniczy.

Na aktywność płodu wpływa wiele czynników. Kobiety odczuwają najwięcej ruchów, przebywając w pozycji leżącej, kiedy mają możliwość niezakłóconego ich odczuwania. Kobiety, które są aktywne w czasie ciąży i nie koncentrują uwagi na ruchach płodu, często mają mylne wrażenie i oceniają prawidłowe ruchy jako słabe.

Położne i lekarze zalecają, by obserwować ruchy płodu i zawsze znać odpowiedź na pytanie, kiedy ostatnio odczuwałaś, że dziecko się ruszało. Warto wdrożyć też dobrą praktykę i liczyć ruchy płodu, a potem - skurczy. Prawidłowa liczba ruchów według metody Cardiff, to ok. 10 wyraźnych poruszeń ciągu 12 godzin.

Artykuł powstał na podstawie tekstu Mileny Oszczepalińskiej. Pierwotnie został opublikowany 03.09.2015

Żródła: Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, Słabsze odczuwanie ruchów płodu, [w:] https://podyplomie.pl/publish/system/articles/pdfarticles/000/012/971/original/68-80.pdf?1472209091, stan na: 23.01.2020 r.

Jak liczyć ruchy płodu - porada lekarza