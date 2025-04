Decyzja ta zapada już w momencie zapłodnienia. Jajeczko i plemnik jako jedyne komórki ludzkie mają jedynie po połowie garnituru chromosomów. Plemnik może zawierać chromosom X lub Y, jajeczko zaś – tylko X. Jeśli komórkę jajową zapłodnił plemnik Y, będziesz miała chłopaczka. A gdy X – urodzi Ci się dziewczynka!

Jakie są ważne etapy w kształtowaniu się płci nienarodzonego dziecka?

Jako pierwsze, około 9. tygodnia, zaczynają powstawać narządy męskie. Żeńskie kształtują się od 10–11. tygodnia. Gdyby sporządzić uproszczony kalendarzyk rozwoju narządów u chłopczyka i dziewczynki, wyglądałoby to mniej więcej tak:

- 7. tydzień ciąży: powstają gruczoły płciowe.

- 9. tydzień: jeśli to chłopiec, kształtują się jąderka.

- 10. tydzień: u maleńkiej dziewczynki rozwijają się jajniki.

- 12. tydzień: genitalia, czyli zewnętrzne narządy płciowe, stają się męskie lub żeńskie.

- 14. tydzień: u chłopca pojawia się gruczoł prostaty, u dziewczynki jajniki zstępują do miednicy.

- 18. tydzień: jąderka zaczynają powoli przemieszczać się z brzuszka do worka mosznowego.

Kiedy to będzie można zobaczyć u maluszka?

Pierwsze nieomylne oznaki, czy urodzi ci się synek, czy córeczka, powinny już być dostrzegalne na USG w 14. tygodniu ciąży. Czasem nawet udaje się to w 13. tygodniu! Wiarygodność takiej oceny zależy nie tylko od doświadczenia lekarza, ale też od warunków badania – ułożenia płodu, jakości ultrasonografu.

Jak rozpoznaje się płeć? Przecież na monitorze USG widać tylko plamy!

Od 16. tygodnia narządy płciowe zewnętrzne u maleńkiego człowieczka są już naprawdę dobrze widoczne na monitorze USG – ale dla doświadczonego lekarza.

Ty i tata maleństwa rzeczywiście możecie mieć wrażenie, że to, co widać na ekranie, to tylko plamy. Jednak ginekolog na monitorze dokładnie pokaże Wam tę ważną część bobaska. Na wydrukowanym zdjęciu jeszcze łatwiej będzie ci to dojrzeć.

Dlaczego lekarze czasami mylą się w ocenie?

Dziś pomyłki zdarzają się już stosunkowo rzadko. Prawdopodobieństwo błędu jest tym większe, im wcześniejsza ciąża i im bardziej prze starzała aparatura USG. Jeżeli maleństwo w Twoim łonie akurat tak się ułoży, że nie będzie widać narządów płciowych, lekarz oznajmi, że trudno rozpoznać płeć.

W przypadku bliźniaków czy trojaczków jedno z dzieci może zasłonić narządy brata czy siostry i ich obejrzenie jest wtedy niemożliwe.

Podczas drugiego USG udaje się poznać płeć w 70–80 proc. przypadków, a przy trzecim badaniu – w 95 proc.

Czy USG przez pochwę daje większą szansę na to, by zobaczyć płeć dziecka?

Nie. Do 10. tygodnia wykonuje się je po to, żeby uzyskać lepszy obraz tak maleńkiego zarodka. Ale wtedy na rozpoznawanie płci jest zbyt wcześnie. Potem badanie USG przez pochwę służy głównie do oceny dolnego odcinka macicy, np. przy łożysku przodującym.

A USG 4D? Czy na takim sprzęcie widać więcej?

Podczas obserwowania maleństwa na monitorze aparatu USG 4D (kosztuje to około 200 zł) można zobaczyć mimikę dziecka, ruchy jego rączek i nóżek. I oczywiście rozpoznać płeć.Jednak tak nowoczesna aparatura nie jest wcale do tego celu lepsza.

W jaki sposób można zyskać pewność w kwestii płci nienarodzonego malca?

Da się to określić ze stuprocentową pewnością na podstawie badania płynu owodniowego pobranego z macicy. Jednak takie badanie wykonuje się tylko w pewnych sytuacjach, np. żeby wykluczyć wady genetyczne u płodu. W innych przypadkach warto chyba zostawić odrobinę miejsca na tajemnicę...

Zawieś obrączkę na nitce...

...i potrzymaj chwilę nad brzuchem. Jeżeli porusza się wahadłowo, będzie dziewczynka, jeśli koliście – chłopiec. Z tradycyjnych i baaardzo zawodnych metod masz jeszcze do dyspozycji wróżenie z kształtu brzuszka (usytuowany wysoko i okrągły zwiastuje córcię), chętki na kwaśne (przepowiada chłopca).

Małgorzata Uścińska