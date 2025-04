Picie kawy w ciąży wiele kobiet uważa za normalne. Codziennie przygotowują sobie filiżankę lub więcej tego napoju. Kawa jednak zawiera kofeinę, która nie jest obojętna dla płodu.

Czy picie kawy w ciąży to dobry pomysł?

Wielu kobietom trudno jest zrezygnować z kawy w ciąży. Niektóre ograniczają jej ilość, inne piją tyle, co przed zajściem w ciążę. Niestety często zapominają, że zawiera ona kofeinę (podobnie jak herbata czy czekolada), która przenika do płodu przez łożysko.

Faktem jest, że niemowlętom nie podaje się kofeiny, dlaczego zatem matki podają ją swoim jeszcze nienarodzonym dzieciom?

Jaki wpływ na dziecko ma picie kawy w ciąży?

Jak picie kawy w ciąży wpływa na płód?

Kofeina przyspiesza tętno i podnosi ciśnienie krwi. Pamiętajmy, że dzieci mają różną wrażliwość na kofeinę, podobnie jak organizmy matek. U jednej z nich wypijanie codziennie kubka kawy nie będzie miało znaczącego wpływu na przebieg ciąży. U innej natomiast może się to skończyć na przykład poronieniem.

Brytyjska Agencja Food Standards Authority ogłosiła, że kobieta może pić maksymalnie 4 kubki niezbyt mocnej kawy na dobę. Warto jednak sobie uświadomić, że co kilka lat wyniki badań się zmieniają i ujawniane są kolejne fakty na temat m.in. działania na ciężarne kobiety różnych substancji czy leków. Z kawą może być podobnie, dlatego pijąc ją bierzmy to pod uwagę.

W "The American Journal of Obstetrics and Gynaecology" opublikowano badania na temat związku między piciem kawy a poronieniem. Okazuje się, że wystarczą 4 filiżanki tego trunku dziennie, żeby dwukrotnie zwiększyło się ryzyko utraty dziecka.

Czy można pić kawę w ciąży?

Czy w ciąży trzeba zrezygnować z kawy?

Najważniejsze jest, żeby nie pić kawy przez pierwsze trzy miesiące ciąży. Często w tym czasie nie jest to duże wyzwanie dla przyszłych mam, bo czują do niej niechęć z powodu mdłości.

Jeśli kobieta nie potrzebuje kawy również po tym okresie, może z niej zrezygnować całkowicie. Jeżeli jednak ma na nią dużą ochotę, powinna pomyśleć o jej ograniczeniu, np. do jednego kubka dziennie. Warto również przemyśleć przejście na kawę bezkofeinową, która zawiera ok. 3 mg kofeiny na filiżankę, podczas gdy kawa kofeinowa to ok. 110 mg kofeiny na filiżankę.

Picie kawy w ciąży może nie wpłynąć na jej przebieg i na zdrowie dziecka. Warto jednak wiedzieć, jakie są zagrożenia związane z dostarczaniem kofeiny sobie i dziecku.