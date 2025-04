Jeśli marzysz o tym, aby zostać mamą, pójdź do ginekologa, zanim zajdziesz w ciążę. Powiedz mu o swoich planach, na pewno zleci cytologię, badania krwi i moczu, wyleczy ewentualne stany zapalne.

Reklama

W ten sposób przygotowana zapewnisz maleństwu jak najlepszy start. Nie denerwuj się, jeżeli nie byłaś u lekarza, a test potwierdził, że jesteś w ciąży. Umów się szybko na wizytę. Ginekolog zbada Cię, założy kartę ciąży i rozwieje twoje wątpliwości (pytaj o wszystko, co cię nurtuje). Skieruje cię też niezbędne badania w ciąży. Niektóre będziesz powtarzać co miesiąc, inne wystarczy, że zrobisz raz. Pełny kalendarz badań w ciąży podany jest też poniżej.

Przestrzegaj terminów badań w ciąży. Badania są po to, by w porę dostrzec, czy nie dzieje się coś, co mogłoby zaszkodzić dziecku. W razie czego lekarz może ci zalecić stosowanie diety (np. gdy powodem kłopotów jest cukrzyca) lub leków (jeśli np. stwierdzi rozpoczynającą się anemię). Wspólnie ze specjalistą przygotowaliśmy kalendarz najważniejszych ciążowych badań.

Kalendarz badań w ciąży

Badania w ciąży - I trymestr

Podejrzewasz, że jesteś w ciąży? Radością podziel się ze swoim ginekologiem (jeśli go nie wybrałaś, poproś o radę koleżanki, które już rodziły). Nie zwlekaj z wizytą! Już w pierwszym trymestrze czeka cię kilka badań.

Morfologia krwi. Oznacza się: liczbę czerwonych krwinek (poniżej 3800 tys./mm3 może wskazywać na anemię); białych krwinek (jeśli będzie ich więcej niż 10 tys./mm3, przyczyną zwykle jest infekcja, natomiast gdy poniżej 4 tys./mm3 – choroba hematologiczna); poziom hemoglobiny (norma to 11-14 g na 100 ml). Morfologię krwi wykonuje się co miesiąc.

Oznacza się: liczbę czerwonych krwinek (poniżej 3800 tys./mm3 może wskazywać na anemię); białych krwinek (jeśli będzie ich więcej niż 10 tys./mm3, przyczyną zwykle jest infekcja, natomiast gdy poniżej 4 tys./mm3 – choroba hematologiczna); poziom hemoglobiny (norma to 11-14 g na 100 ml). Morfologię krwi wykonuje się co miesiąc. Określenie na czczo poziomu glukozy we krwi. Norma jest do 120 mg%. Wyższy poziom może świadczyć o cukrzycy (lekarz zaleci dietę i wizytę u diabetologa).

Norma jest do 120 mg%. Wyższy poziom może świadczyć o cukrzycy (lekarz zaleci dietę i wizytę u diabetologa). WR. To badanie na nosicielstwo kiły – bardzo ważne, bo zakażenie się tą chorobą jest dla dziecka groźne. Jeśli wynik będzie dodatni, trzeba rozpocząć leczenie – pod okiem wenerologa.

To badanie na nosicielstwo kiły – bardzo ważne, bo zakażenie się tą chorobą jest dla dziecka groźne. Jeśli wynik będzie dodatni, trzeba rozpocząć leczenie – pod okiem wenerologa. Badanie grupy krwi i oznaczenie czynnika Rh. Jeśli mama ma Rh-, a ojciec Rh+, istnieje ryzyko wystąpienia tzw. konfliktu serologicznego. Podczas porodu dziecku zostaną podane przeciwciała. Konieczne będą dalsze badania. Zaświadczenie o grupie krwi miej zawsze przy sobie.

Jeśli mama ma Rh-, a ojciec Rh+, istnieje ryzyko wystąpienia tzw. konfliktu serologicznego. Podczas porodu dziecku zostaną podane przeciwciała. Konieczne będą dalsze badania. Zaświadczenie o grupie krwi miej zawsze przy sobie. Badanie przeciwciał w kierunku toksoplazmozy (jeśli nie zrobiłaś tego badania przed ciążą). Niebezpieczne jest tylko „świeże zachorowanie” w czasie ciąży (lekarz zaleci branie leków).

(jeśli nie zrobiłaś tego badania przed ciążą). Niebezpieczne jest tylko „świeże zachorowanie” w czasie ciąży (lekarz zaleci branie leków). Przeciwciała przeciw wirusowi cytomegalii. Wirus nie jest groźny dla ciebie, ale przenika przez łożysko i zagraża dziecku. Wczesne jego wykrycie umożliwi leczenie niemowlęcia tuż po urodzeniu.

Wirus nie jest groźny dla ciebie, ale przenika przez łożysko i zagraża dziecku. Wczesne jego wykrycie umożliwi leczenie niemowlęcia tuż po urodzeniu. Badanie ogólne moczu. Informuje o stanie ogólnym organizmu. W moczu nie powinno być białka, cukru, krwinek białych i czerwonych.

Informuje o stanie ogólnym organizmu. W moczu nie powinno być białka, cukru, krwinek białych i czerwonych. Cytologia. To badanie lekarz zleci ci, jeśli nie wykonywałaś go w ciągu ostatniego roku.

To badanie lekarz zleci ci, jeśli nie wykonywałaś go w ciągu ostatniego roku. Ciśnienie krwi. Jest sprawdzane podczas każdej wizyty. Najlepiej, jeśli nie przekracza poziomu 140/90 mmHg.

Ważne! Badania w ciąży wykonywane w pierwszym trymestrze mówią o twoim zdrowiu na samym początku ciąży. Jeśli coś jest nie w porządku, ginekolog może zdecydować o leczeniu lub skierować cię do innego specjalisty.

Zobacz też:

10 szkodliwych przyzwyczajeń w ciążyFakty i mity o porodzieLatanie samolotem w ciąży - tak czy nie?

Badania w ciąży - II trymestr

Ciąża rozwija się, twoje dziecko rośnie coraz szybciej. Nadal jednak musisz kontrolować swój stan zdrowia.

Badanie ogólne moczu. Wykonuje się je co miesiąc. W moczu nie może być białka, cukru, czerwonych i białych krwinek.

Wykonuje się je co miesiąc. W moczu nie może być białka, cukru, czerwonych i białych krwinek. Morfologia krwi. Badanie nadal robi się co miesiąc.

Badanie nadal robi się co miesiąc. Test obciążenia glukozą. Lekarz zaleca go około 25. tygodnia ciąży po to, by wykluczyć tzw. cukrzycę ciężarnych. Jeśli z badania wyniknie, że ją masz, ginekolog skieruje cię do diabetologa. Konieczna jest dieta, a czasem także przyjmowanie insuliny.

Lekarz zaleca go około 25. tygodnia ciąży po to, by wykluczyć tzw. cukrzycę ciężarnych. Jeśli z badania wyniknie, że ją masz, ginekolog skieruje cię do diabetologa. Konieczna jest dieta, a czasem także przyjmowanie insuliny. Ciśnienie krwi. Sprawdza się je co miesiąc. Nie powinno przekroczyć 140/90 (wyższe świadczy o nadciśnieniu lub zatruciu ciążowym).

Ważne! Jeśli z pierwszego badania na toksoplazmozę wynika, że nie masz przeciwciał przeciw tej chorobie, lekarz zaleci ci w drugim trymestrze powtórne skontrolowanie ich poziomu, by sprawdzić, czy nie doszło do zarażenia.

Badania w ciąży - III trymestr

To już końcówka. Wkrótce zobaczysz swoje maleństwo. Miej wszystko pod kontrolą i zgłaszaj się do ginekologa co cztery tygodnie, a pod koniec ciąży nawet co trzy.

Badania ogólne moczu. Nadal konieczne co miesiąc.

Nadal konieczne co miesiąc. Morfologia krwi. Niezmiennie wykonuje się co miesiąc.

Niezmiennie wykonuje się co miesiąc. Badanie na nosicielstwo wirusa żółtaczki typu B. Jeśli wynik jest dodatni, trzeba zachować ostrożność w czasie porodu; dziecko będzie miało po urodzeniu wykonane badania w kierunku obecności tego wirusa.

Jeśli wynik jest dodatni, trzeba zachować ostrożność w czasie porodu; dziecko będzie miało po urodzeniu wykonane badania w kierunku obecności tego wirusa. WR. Sprawdzi, czy nie jesteś chora na kiłę.

Sprawdzi, czy nie jesteś chora na kiłę. Posiew z pochwy w kierunku paciorkowców typu B. Mogą one egzystować w drogach rodnych i zarażać dziecko w czasie porodu; jeśli wynik badania będzie pozytywny, konieczne stanie się podanie antybiotyku.

Ważne! Jeśli z poprzednich badań wynika, że nie masz przeciwciał przeciw toksoplazmozie, lekarz zaleci ci w trzecim trymestrze wykonanie kolejnego badania, by sprawdzić, czy nie doszło do zarażenia.

Diagnostyka prenatalna

Jeśli skończyłaś 35 lat albo w Twojej rodzinie zdarzają się wady genetyczne, lekarz może ci zaproponować dodatkowe badania, które wykluczą chorobę genetyczną dziecka. Ich wykonanie nie jest obowiązkowe, to ty podejmujesz decyzję.

1. Nieinwazyjne. Są całkowicie bezpieczne, nie zaszkodzą dziecku.

Test PAPP-A. Wykonuje się go z krwi między 10. a 14. tygodniem ciąży. Jego celem jest określenie ryzyka wystąpienia m.in. zespołu Downa, Turnera.

2. Inwazyjne. Ich przeprowadzenie wiąże się z niewielkim ryzykiem poronienia (wynosi ono 0,5-3%).

Biopsja trofoblastu. Polega na pobraniu tkanki łożyskowej – pod kontrolą USG. Wykonuje się ją między 11. a 14. tygodniem ciąży.

Amniopunkcja. Nakłuwa się worek owodniowy i pobiera się z niego płyn pod kontrolą USG. Badanie to wykonywane jest do 19. tygodnia ciąży.

Podglądaj, podsłuchuj

Są badania, dzięki którym lekarz może dokładniej sprawdzić, co dzieje się u twojego dziecka.

USG. Pierwsze badanie można zrobić już między szóstym a ósmym tygodniem ciąży (sondą przezpochwową). Ma na celu potwierdzenie ciąży, określenie wieku ciążowego zarodka, sprawdzenie, czy jest prawidłowo zagnieżdżony. Generalnie zaleca się zrobienie USG trzykrotnie: około 12., 20. oraz 32. tygodnia (lekarz może zlecić częściej). Jest nieinwazyjne (robi się je przez brzuch), całkowicie bezpieczne dla dziecka.

Pierwsze badanie można zrobić już między szóstym a ósmym tygodniem ciąży (sondą przezpochwową). Ma na celu potwierdzenie ciąży, określenie wieku ciążowego zarodka, sprawdzenie, czy jest prawidłowo zagnieżdżony. Generalnie zaleca się zrobienie USG trzykrotnie: około 12., 20. oraz 32. tygodnia (lekarz może zlecić częściej). Jest nieinwazyjne (robi się je przez brzuch), całkowicie bezpieczne dla dziecka. KTG. Sprawdza pracę serca i czynność skurczową macicy. Pierwszy raz wykonuje się je około 38. tygodnia. Będzie powtarzane aż do porodu, a także w czasie jego trwania.

Konsultacja: dr Jacek Lisawa, ginekolog położnik, Oddział Ginekologiczny Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. Świętej Rodziny w Warszawie

Więcej na temat badań w ciąży dowiesz się z naszego forum.

Zobacz też:

10 szkodliwych przyzwyczajeń w ciążyFakty i mity o porodzieLatanie samolotem w ciąży - tak czy nie?

Reklama

Na podstawie artykułu Katarzyny Pinkosz