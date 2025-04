Julian Hospitator

Krótka historia Juliana Hospitator

O jego życiu opowiada legenda. Urodził się podobno w VII wieku w Belgii lub Hiszpanii. Kiedy był bardzo młodym człowiekiem, przyśnił mu się jeleń, który przepowiedział, że w przyszłości Julian zabije swoich rodziców. Młodzieniec opuścił więc dom rodzicielski, aby w ten sposób nie dopuścić do spełnienia się przepowiedni. Rodzice, którzy nie mogli pogodzić się z odejściem syna, przez całe lata poszukiwali go. W swoich wędrówkach dotarli kiedyś do leśnej chaty. Przyjęła ich młoda gospodyni – jej mąż był akurat na polowaniu. Pani domu ugościła wędrowców a na noc odstąpiła im małżeńskie łoże, aby mogli dobrze wypocząć i wyspać się po trudach podróży.

W nocy wrócił z polowania gospodarz – a był nim właśnie Julian. Kiedy ujrzał w swoim łóżku sylwetki dwóch osób, wywnioskował, iż żona go zdradza. W gniewie zabił rzekomą żonę i jej kochanka. Kiedy poznał swój błąd, popadł w rozpacz. Całkowicie odmienił swoje życie, narzucając sobie pokutę za to, co uczynił. Osiadł w Prowansji, gdzie założył przytułek dla podróżnych a także dla chorych i umierających. Poświęcił się opiece nad nimi. Pewnego dnia pomagał przeprawić się przez rzekę ciężko choremu człowiekowi, który w pewnej chwili dał mu się poznać jako Jezus.

Komu patronuje św. Julian Hospitator?

Święty Julian jest patronem podróżnych, pielgrzymów, ludzi bezdzietnych, właścicieli zajazdów, hoteli, oberżystów, ludzi gościnnych, przewoźników, żeglarzy, pracowników cyrków, klownów, żonglerów, skrzypków, wędrownych muzyków, rycerzy, pasterzy. Jest opiekunem schronisk. Święty Julian zwany jest Julian Hospitator.

Fot. Fotolia

Skąd pochodzi imię Julian?

Imię Julian nawiązuje do rzymskiego rodu Juliuszów, natomiast przydomek Hospitator w łacinie oznacza tego, który daje schronienie.

Dzień św. Juliana Hospitatora – 29 stycznia.

Julian z Konchy

Krótka historia Juliana z Konchy

Urodził się w 1127 roku w Hiszpanii, w mieście Burgos. Przy tamtejszym klasztorze św. Augustyna urządził sobie pustelnię, w której wiódł życie eremity. Jednocześnie pracował jako kaznodzieja ludowy. Następnie został archidiakonem w Toledo. W roku 1196 objął biskupstwo w mieście Koncha. Miał podobno dar czynienia cudów. Szczególną troską otaczał ludzi ubogich. Zmarł w 1207 lub 1208 roku.

Komu patronuje św. Julian z Konchy?

Święty Julian z Konchy jest patronem koszykarzy (nie graczy w koszykówkę, lecz wytwórców koszy wiklinowych).

Dzień św. Juliana – 28 stycznia.