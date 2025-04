Krótka historia świętego Jonasza

Jest to prorok znany ze Starego Testamentu. Bóg miał wysłać Jonasza do Niniwy, aby upomniał obywateli tego miasta, gdyż prowadzili oni grzeszny i rozwiązły tryb życia. Jonasz nie chciał podjąć się tej misji, wsiadł więc na okręt, którym zamierzał uciec. Bóg zesłał silny sztorm, wszystko wskazywało na to, że okręt za chwilę zatonie. Jonasz przyznał się marynarzom, że to on jest przyczyną boskiego gniewu.

Reklama

Załoga okrętu wyrzuciła Jonasza za burtę, a sztorm natychmiast ucichł. Jonasz nie utonął, został połknięty przez wielką rybę. Siedząc w jej brzuchu modlił się i przyrzekał posłuszeństwo Bogu. Po trzech dobach ryba wyrzuciła go na ląd. Jonasz udał się Niniwy, skłonił mieszkańców miasta do nawrócenia się i porzucenia życia w grzechu. Bóg przebaczył zarówno Jonaszowi, jak i obywatelom Niniwy.

Nawiązując do wydarzeń na okręcie dziś mianem Jonasza określamy człowieka, który innym przynosi pecha.

Co oznacza imię Jonasz?

Imię Jonasz pochodzi od hebrajskiego słowa jona – gołąb.

Dzień św. Jonasza – 21 września.