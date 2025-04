Krótka historia błogosławionej Joanny

Jolanta jako kilkuletnia dziewczynka przybyła na polski dwór do Krakowa – do siostry właśnie – i tu się wychowywała. W roku 1256, mając 17 lat, wyszła za mąż za księcia kaliskiego Bolesława Pobożnego. Była wzorową żoną i matką trojga dzieci. Odpowiadała jest atmosfera pobożności, panująca na dworze męża. Chętnie uczestniczyła w fundacjach na rzecz Kościoła; opiekowała się biednymi i chorymi. Po śmierci męża w 1279 roku wstąpiła do klarysek, z którymi już wcześniej utrzymywała kontakty. Początkowo razem z siostrą Kingą przebywała w klasztorze w Nowym Sączu, a po śmierci Kingi przeniosła się do klarysek w Gnieźnie. Tutaj zmarła w 1298 roku.

Co oznacza imię Jolanta?

Imię Jolanta nie ma jasnej etymologii. Najprawdopodobniej pochodzi od greckich słów ion – fiołek i anthos – kwiat.

Czemu patronuje błogosławiona Jolanta?

Błogosławiona Jolanta jest patronką archidiecezji gnieźnieńskiej i miasta Kalisza.

Dzień błogosławionej Jolanty – 15 czerwca.