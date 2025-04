Joanna d`Arc

Krótka historia Joanny d'Arc

Joanna urodziła się w 1412 roku w miasteczku Domremy w Lotaryngii. Była jednym z pięciorga dzieci burmistrza tego miasta, Jacquesa d`Arc. Joanna samam o sobie mówiła la Pucelle, co znaczy dziewica; dlatego dzisiaj jej rodzinne miasto nazywa się Domremy-la-Pucelle. Można w nim zwiedzać muzeum, urządzone w rodzinnym domu Joanny d`Arc.

Reklama

Joanna była analfabetką, od dziecka jednak wyróżniała się pobożnością. Od 13 roku życia zaczyna mieć wizje i słyszeć głosy, które nakazują jej wyruszyć na czele zbrojnego oddziału na pomoc Francji, miotanej wojną stuletnią. Dopiero po czterech latach udało jej się zrealizować to posłannictwo. Otrzymała zbroję, broń i konia oraz oddział żołnierzy.

Teologowie, którzy analizowali jej przypadek, nie mieli żadnych zastrzeżeń do jej misji. Zanim dotarła do obozu wojsk francuskich, Joanna znalazła cudowny miecz z wygrawerowanymi pięcioma krzyżykami. Pierwszym posunięciem Joanny było zaprowadzenie porządku w obozie wojskowym, ogarniętym całkowitym rozprzężeniem. Przegoniła z obozu wszystkie prostytutki a od żołnierzy zażądała spowiedzi powszechnej. Poddali się jej rozkazom i już wkrótce, pod jej wodzą, oswobodzili Orlean.

Triumfalny marsz wojsk Joanny przerwał zdradziecki czyn żołnierzy z oddziału Burgundczyków, którzy pojmali ją i sprzedali Anglikom. Ci wytoczyli jej proces przed świętą inkwizycją w Rouen. Zarzucono jej pakt z diabłem oraz obrazę chrześcijańskiej przyzwoitości ze względu na to, że nosiła męski strój. Przesłuchania trwały trzy miesiące. Inkwizycja wydała wyrok spalenia na stosie. Egzekucja odbyła się 30 maja 1431 roku. Joanna umarła wołając: Święty Michale! Święty Michale! Nie, głosy moje mię nie zawiodły; Bóg mnie posłał.

Komu patronuje Joanna d'Arc?

Święta Joanna d`Arc jest patronką telegrafii i radiofonii.

Skąd pochodzi imię Joanna?

Imię Joanna jest żeńską formą imienia Jan.

Dzień św. Joanny d`Arc – 24 maja.

Joanna de Lestonnac

Krótka historia Joanny de Lestonnac

Urodziła się w 1556 roku w Bordeaux we Francji. W wieku 16 lat poślubiła Gastona de Montferrant. W małżeństwie urodziła siedmioro dzieci, z których dwoje zmarło. Owdowiała mając 41 lat i od tego czasu sama musiała zajmować się dziećmi a także zarządzać majątkiem i zamkiem.

Po pięciu latach takiego życia wdowa wstąpiła do zakonu cysterskiego w Tuluzie. Jednak rygor i surowa dyscyplina obowiązująca w tej formacji niezbyt jej odpowiadały, poprosiła więc zwierzchność zakonną o pozwolenie na opuszczenie klasztoru. Zgodę taką uzyskała. Ostatniej nocy przed odejściem ze zgromadzenia miała widzenie, w którym Matka Boska pokazała Joannie obraz jej samej pomagającej zagubionym dzieciom. Joanna po powrocie do swojej posiadłości zebrała wokół siebie kilka miejscowych kobiet i z pomocą dwóch jezuitów stworzyła Stowarzyszenie Maryi, które zajęło się wychowywaniem dziewcząt. Joanna zmarła w 1640 roku.

Komu patronuje Joanna de Lestonnac?

Święta Joanna de Lestonnac jest patronką wdów, ludzi odrzucających religię i ofiar nadużyć.

Dzień św. Joanny de Lestonnac – 2 lutego.

Joanna de Chantal

Krótka historia Joanny de Chantal

Urodziła się w 1572 roku, w szlacheckiej, katolickiej rodzinie w mieście Dijon we Francji. Kiedy Joanna miała dwa lata, jej matka zmarła przy porodzie następnego dziecka, Andrzeja. Dziewczynkę wychowywała ciotka. W wieku 20 lat Joanna wyszła za mąż za Krzysztofa de Chantal. Byli szczęśliwym małżeństwem, mieli sześcioro dzieci. Wprawdzie dwoje zmarło wkrótce po urodzeniu, jednak w tamtych czasach było to niemal regułą, bo śmiertolność wśród niemowląt była bardzo duża.

W dziesiątym roku trwania małżeństwa Krzysztof de Chantal zginął na polowaniu. Joanna, kiedy została wdową, złożyła śluby dozgonnej czystości. Razem z dziećmi przeniosła się do domu ojca, a później do teścia. Jednak u niego nie miała słodkiego życia. Teść na każdym kroku dawał do zrozumienia, że synowa i wnuki są dla niego ciężarem. Jeszcze gorzej traktowała Joannę służąca – jednocześnie kochanka teścia.

Wydawałoby się, że najprostszym rozwiązaniem w tej sytuacji byłoby powtórne wyjście za mąż – tym bardziej że Joanna, jako młoda i atrakcyjna wdowa otrzymywała wiele propozycji małżeńskich. Postanowiła jednak wytrwać w swoim postanowieniu dozgonnej czystości. W desperacji rozpalonym żelazem wypaliła sobie na piersi imię Jezusa, aby nigdy nie zapomnieć o złożonych ślubach. W 1602 roku Joanna spotkała Franciszka Salezego. Jego pobożny, pełen dobroci i życzliwości dla innych styl życia bardzo się jej spodobał. W wolnych chwilach Joanna zaczęła zajmować się niesieniem pomocy ubogim i chorym. Około 1607 roku Franciszek i Joanna zaczęli snuć plany założenia zakonu.

W ciągu najbliższych trzech lat Joanna postarała się zabezpieczyć przyszłość swoich dzieci. W 1610 roku, kiedy sie już usamodzielniły, opuściła dom i razem z Franciszkiem założyła zakon zwany dziś wizytki lub salezjanki. W 1662 roku zmarł Franciszek Salezy, Joanna zwróciła się więc o pomoc do Wincentego de Paul. Pod ich wspólnym kierownictwem zakon szybko się rozwijał. Kiedy umarł Franciszek, funkcjonowało 13 domów zakonnych salezjanek, gdy umierała Joanna, było ich już 86. Joanna zmarła w 1641 roku na zapalenie płuc.

Komu patronuje Joanna de Chantal?

Święta Joanna de Chantal jest patronką wizytek. Wzywana jest w modlitwie o szczęśliwe rozwiązanie.

Dzień św. Joanny de Chantal – 12 grudnia.

Reklama

Źródło: Słownik patronów chrześcijańskich, Janina Kryńska, Wyd. Printex