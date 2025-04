1. Idź do lekarza

Testy są wiarygodne, jednak ciąża zawsze wymaga potwierdzenia. Trzeba także dokładnie określić jej wiek (a co za tym idzie wyznaczyć przypuszczalny termin porodu). Pierwsza wizyta powinna się odbyć nie później niż między 8. a 12. tygodniem ciąży.

2. Dbaj o siebie

Wysypiaj się, unikaj zakatarzonych i kaszlących ludzi, nie haruj jak wół, nie szalej na imprezach do rana. Nie o to chodzi, żebyś chodziła

w maseczce i leżała brzuchem do góry, jednak nie przemęczaj się i nie narażaj się na choroby. I nie walcz ze swoim ciałem. Jeśli mówi, że chce odpocząć, posłuchaj go.

3. Pamiętaj o maluszku

Unikaj wszystkiego, co może mu zaszkodzić, przede wszystkim alkoholu i papierosów. Dzieci palących i pijących mam częściej rodzą się mniejsze i słabsze. Częściej mają także różne, czasem nieodwracalne, schorzenia.

4. Zadbaj o dietę

Jeśli nie chcesz po porodzie walczyć z nadwagą, nie jedz „za dwoje”, a „dla dwojga”. Zapotrzebowanie na kalorie wzrasta nieznacznie, a na witaminy i mikroelementy ogromnie. A to oznacza, że musisz unikać pustych kalorii i jeść to, co wam obojgu przyniesie korzyść.

5. Ruszaj się

Jeśli nie ma przeciwwskazań, chodź na spacery, pływaj, gimnastykuj się, zapisz się na jogę dla ciężarnych. Dzięki temu i ty, i dziecko będziecie w lepszej formie. Unikaj jednak sportów, które narażają cię na upadki (np. jazdy konnej czy jazdy na nartach).

6. Dbaj o skórę

Nie ma gwarancji, że unikniesz rozstępów, ale zapominając o regularnym nawilżaniu i natłuszczaniu szybko rozciągającej się skóry, zafundujesz je sobie na pewno. Pamiętaj także o dobrym biustonoszu!

7. Poszerzaj swoją wiedzę

Kup dobry poradnik, pytaj lekarza o wszystko, co jest dla ciebie ważne. Dzięki temu nie będziesz rwać włosów z głowy za każdym razem, gdy poczujesz się "inaczej".

8. Zrób porządek z zębami

Jeśli masz jakieś ubytki, jak najszybciej je wylecz. Zepsuty ząb to potencjalne źródło zakażenia nawet całego organizmu! Pamiętaj, że stan zapalny w trakcie ciąży to zagrożenie również dla dziecka.

9. Nie lecz się na własną rękę

Niektóre leki mogłyby zaszkodzić maleństwu. Dlatego zawczasu podpytaj lekarza, na jakie medykamenty możesz sobie pozwolić w zależności od dolegliwości.

10. Przygotuj szefa na zmiany

Najlepiej o ciąży powiedzieć szefowi, zanim jeszcze twój stan stanie się widoczny. Jeśli kiepsko się czujesz lub pracujesz w warunkach szkodliwych dla dziecka, zrób to od razu.

