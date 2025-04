1. Weź ożywczy prysznic

Zaczynaj tak każdy dzień. Ciepły prysznic relaksuje. Jednak rano spróbuj najpierw na 3 minuty puścić ciepłą wodę, a potem na kilka, kilkanaście sekund chłodną. Polewaj nią miejsca pod kolanami i przedramiona, ale nie głowę czy klatkę piersiową. Naprzemienny prysznic podnosi ciśnienie krwi, pobudza mięśnie, rozbudza.

Reklama

2. Posłuchaj ulubionej płyty

Zamiast włączać telewizor, włącz ulubioną płytę. Pamiętasz powiedzenie: muzyka łagodzi obyczaje? Naukowcy dowiedli, że poprawia też nastrój, zmniejszając napięcie i stymuluje pozytywne myślenie. Okazuje się również, że słuchanie muzyki oddziałuje na mózg jak... jedzenie czy seks.

3. Zjedz dobre śniadanie

Zrezygnuj z kanapki z białej bułki. Zamiast niej zrób sobie śniadanie na ciepło: ugotuj owsiankę z mlekiem, jajko na twardo lub na miękko, kaszę jaglaną z suszonymi owocami. Choć trwa to dłużej, warto. Dzięki ciepłemu śniadaniu organizm nie traci energii na ogrzanie jedzenia.

5 zdrowych pomysłów na ciepłe śniadanie

4. Włóż czerwony ciuch

Kolory mają duży wpływ na poziom twojej energii. Szczególnie dobrze na nastrój wpływa czerwony. Naukowcy dowiedli, że podczas patrzenia na ten kolor podnosi się ciśnienie krwi. Włóż więc czerwoną bluzkę albo sweter, pomaluj paznokcie lub usta na czerwono i często zerkaj do lusterka.

5. Zadbaj o rośliny

Jeśli nie masz żadnych kwiatków doniczkowych w domu lub w pracy, kup sobie jakiś. Od patrzenia na storczyk, dracenę, a nawet zwykłą paprotkę poprawi się twój nastrój. I to nie tylko dlatego, że są ładne. Rośliny dają energetycznego kopa – pochłaniają dwutlenek węgla z powietrza, w zamian produkując tlen. Im więcej zaś tlenu w pomieszczeniu, tym więcej dostarczasz go organizmowi oddychając.

6. Śpij i jedz regularnie

Pamiętaj, że sen to podstawa! Zrób wszystko, by się wysypiać. Śpij 7–8 godzin dziennie, najlepiej w tych samych porach. Jedz regularnie, mniej więcej co 4 godziny, ale niezbyt duże porcje. Przejedzenie powoduje senność i obniża energię.

7. Wypij szklankę wody

Jeśli w ciągu dnia czujesz się senna, być może jesteś odwodniona. Zimą najlepiej pij ciepłą wodę z dodatkiem imbiru i miodu – dodaje energii lepiej niż kawa.

8. Śmiej się jak najczęściej

Jeśli akurat nie masz z kim pożartować, obejrzyj śmieszny filmik na YouTube. Śmiech podnosi ciśnienie, wpływa dobrze na oddychanie i dotlenia. Daje ten sam efekt co ćwiczenia, ale wprawia w lepszy nastrój niż aerobik.

Jak dbać o siebie w ciąży?

Pobierz listę badań do wykonania w ciąży

6 sposobów na opuchliznę w ciąży

7 faktów i mitów o włosach w ciąży

Reklama

na podstawie tekstu autorstwa Łucji Tolak/Będę mamą