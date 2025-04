Niektóre pary marzą o tym, by od razu zostać podwójnymi rodzicami. Nie jest to jednak takie łatwe. Ciąże bliźniacze zdarzają się o wiele rzadziej, niż ciąże pojedyncze. Czy można coś zrobić, by zwiększyć szansę na ciążę bliźniaczą? Sprawdź!

Jakie są szanse na ciążę bliźniaczą?

Wszystko zależy od tego, ile masz lat, czy rodziłaś już wcześniej dzieci i czy w twojej rodzinie są już jakieś bliźniaki. Jeśli jesteś już mamą i masz powyżej 35 lat, szanse na ciążę mnogą rosną. Dodatkowo zdarzają się one częściej w rodzinach, w których są już bliźnięta. Jeśli jednak chciałabyś dodatkowo przyczynić się do ciąży bliźniaczej, możesz skorzystać z naszych wskazówek. Podpowiadamy, co wpływa na możliwość pojawienia się ciąży mnogiej.

Co może przyczynić się do powstania ciąży bliźniaczej?

zmiana diety - dużo częściej kobiety jedzące w dużych ilościach nabiał i wołowinę rodzą bliźniaki, a weganki mają na to znikomą szansę.

- dużo częściej kobiety jedzące w dużych ilościach nabiał i wołowinę rodzą bliźniaki, a weganki mają na to znikomą szansę. spożywanie korzenia manioka - może nawet nie wiesz, że ta roślina pozytywnie wpływa na owulację. Regularnie spożywają go afrykańskie kobiety i to właśnie tam rodzi się najwięcej bliźniaków na świecie.

- może nawet nie wiesz, że ta roślina pozytywnie wpływa na owulację. Regularnie spożywają go afrykańskie kobiety i to właśnie tam rodzi się najwięcej bliźniaków na świecie. zmiana masy ciała - jeśli chcesz mieć bliźniaki, powinnaś nieco przytyć. Nie chodzi oczywiście o doprowadzenie się do nadwagi, wówczas zajście w ciążę wcale może nie być proste, nie mówiąc już o ciąży mnogiej. Chodzi o to, byś nabrała nieco krągłości.

- jeśli chcesz mieć bliźniaki, powinnaś nieco przytyć. Nie chodzi oczywiście o doprowadzenie się do nadwagi, wówczas zajście w ciążę wcale może nie być proste, nie mówiąc już o ciąży mnogiej. Chodzi o to, byś nabrała nieco krągłości. zajście w ciążę tuż po odstawieniu tabletek antykoncepcyjnych - po odstawieniu antykoncepcji hormonalnej jajniki pracują o wiele intensywniej, dlatego jeśli zajdziesz w ciążę w ciągu kilku miesięcy po odstawieniu tabletek, masz duże szanse na ciążę mnogą.

- po odstawieniu antykoncepcji hormonalnej jajniki pracują o wiele intensywniej, dlatego jeśli zajdziesz w ciążę w ciągu kilku miesięcy po odstawieniu tabletek, masz duże szanse na ciążę mnogą. zapłodnienie metodą in vitro - zazwyczaj wszczepia się do macicy kilka zarodków, jest zatem spora szansa, że przeżyje więcej niż jeden.

