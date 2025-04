1. Nie jedz za dużo i dbaj o prawidłowy przyrost masy ciała w okresie ciąży.

W pierwszym trymestrze ciąży twoje żywienie nie powinno znacznie różnić się od sposobu żywienia odpowiedniego dla twojego wieku, masy ciała i poziomu aktywności fizycznej. Dopiero w drugim i trzecim trymestrze powinnaś zwiększyć spożycie niektórych składników pokarmowych , zwłaszcza białka, witamin i składników mineralnych, oraz energii. Jednak nie powinnaś „jeść za dwoje” – wystarczy zwiększyć jej spożycie o 300 kcal, czyli tyle ile zawiera np. kanapka z szynką i pomidorem. Przyrost masy ciała w okresie ciąży powinien wynosić od 11,5 do 16 kg, jeżeli miałaś prawidłową masę ciała przed zajściem w ciążę. W przeciwnym razie należy go odpowiednio zmniejszyć lub zwiększyć, gdyż niedowaga lub przekarmienie może być przyczyną nieprawidłowej masy urodzeniowej niemowlęcia.

2. Unikaj spożywania serów pleśniowych typu brie i camembert.

Jedzenie produktów mlecznych pełni istotną rolę w okresie ciąży, ponieważ są one źródłem cennego wapnia. Jednak zrezygnuj w tym okresie ze spożywania serów pleśniowych, ponieważ niosą one ryzyko zakażenia bakterią listerią, co może stanowić zagrożenie dla przebiegu ciąży. Wybieraj chudy biały ser oraz od czasu do czasu ser żółty.

3. Nie należy zbyt często spożywać takich warzyw jak szpinak, szczaw oraz rabarbar, ze względu na zawartość szczawianów obniżających przyswajanie wapnia.

4. Ogranicz spożywanie tłuszczów zwierzęcych i produktów zawierający cholesterol takich jak: smalec, masło, śmietana, tłuste mięso, wędliny czy sery. Unikaj dań typu fast food oraz twardych margaryn i tłuszczów cukierniczych (występują one w gotowych ciastach ciasteczkach, czekoladzie), które zawierają izomery trans kwasów tłuszczowych. Ich nadmierne spożycie może zaszkodzić twojemu dziecku, ponadto sprzyja podwyższeniu stężenia cholesterolu we krwi.

5. W okresie ciąży powinnaś wykluczyć ze swojej diety wątróbkę. Zawiera ona bardzo duże ilości witaminy A, której nadmiar może spowodować pojawienie się wad rozwojowych u płodu.

6. Ogranicz spożycie cukru i słodyczy, gdyż nie dostarczają one żadnych wartościowych składników odżywczych. Wybieraj takie desery jak budyń, kisiel, galaretka, orzechy czy sałatka owocowa.

7. Unikaj dosalania potraw, ponieważ duże spożycie soli sprzyja obrzękom oraz nadciśnieniu ciążowemu. Wybieraj sól jodowaną – jod uchroni twoje dziecko przed zaburzeniami układu nerwowego.

8. Nie pij napojów alkoholowych w czasie ciąży, nawet słabych na przykład wina, piwa czy nalewek.

9. Ogranicz spożycie kawy do jednej słabej kawy dziennie oraz unikaj mocnej herbaty, gdyż zawarta w nich kofeina może zaburzyć prawidłowy przebieg ciąży.

10. Ze względu na niebezpieczeństwo zatrucia pokarmowego, w czasie ciąży powinnaś unikać spożywania pokarmów nieświeżych czy nadpsutych oraz dokładnie myć warzywa i owoce przed spożyciem. Nie jedz surowych jaj, mięsa czy ryb (tatar, krwiste steki), gdyż mogą być one źródłem chorobotwórczych bakterii na przykład salmonelli czy toksoplazmy.

