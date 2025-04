Jak zachować urodę w ciąży

Nasze babcie miały zwyczaj mówić, że córka zabiera urodę, a syn jej dodaje. Zabobonom dziś już mało kto wierzy, ale niepodważalnym faktem jest to, że ciąża ma wpływ na nasz wygląd. Racjonalne odżywianie na czele z sentencją: „jem DLA dwojga, a nie ZA dwoje” to klucz do zadbania zarówno o siebie, jak i o dziecko.