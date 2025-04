Według niektórych źródeł obecnie około pięćdziesiąt dziewczynek w Polsce (w większości już całkiem dużych) nosi imię Izaura. Kto dziś pamięta ten serial, który sprawiał, że pustoszały ulice? Czy na pewno chwilowy zachwyt wart był tego, by w ten sposób uwieczniać jego bohaterkę?

Reklama

Moda na imiona nie jest niczym nowym ani złym, jeśli tylko, jak we wszystkim, zachowuje się umiar i nie ulega przesadnie wpływom. Ale to właśnie owe przejściowe trendy zmieniają na moment pierwszą dziesiątkę na imiennej liście przebojów. Na szczęście.

Tradycyjne imiona

Jan, Maria, Franciszek, Zofia, Antoni. Od kilkunastu lat trwa moda na stare imiona, która najpierw pojawiła się w środowisku artystycznym. To znak czasu, ale wpisuje się też w tradycję nadawania imion po znamienitych przodkach – po walecznym pradziadku, który brał udział w powstaniach, po babci, która pisała wiersze. Taka praktyka jest w równym stopniu miła, co niebezpieczna: niesie ryzyko, że wraz z imieniem zechcesz odnaleźć w potomku te same cechy, którymi odznaczał się jego imiennik. Dziecko już na starcie zostaje więc obciążone poczuciem, że musi sprostać legendzie przodka.

Imiona po rodzicach

Czasem rodzice nazywają syna imieniem ojca. I tak w domu jest dwóch Wojciechów: senior i junior. Tatuś, trzymając malucha na rękach, jest dumny i szczęśliwy, że urodziła się jego mała kopia. Ale to, co cieszy tatę, dla syna może być ciężarem, który będzie musiał dźwigać całe życie. Nadając synowi imię ojca, wysyłasz tym samym komunikat: twój ojciec jest wspaniały i mądry, nosisz jego imię, więc musisz być taki sam jak on. Choć oczekiwania rodziców wobec dzieci, ich charakteru czy przyszłości są czymś naturalnym, to warto jednak pamiętać, że mały Wojtek, to nie jest nieukształtowany tata Wojciech. Tylko zupełnie nowy człowiek, z własnym zestawem zalet i wad.

Czysta Agnieszka i Bartek syn oracza

Nasi przodkowie wierzyli, że imię nadane dziecku wyposaży je w pewne cechy, „zaprogramuje” jego przyszłość lub odwróci nieprzychylny bieg wydarzeń. Imię miało być wróżbą, błogosławieństwem i życzeniem. Najstarsze dwuczłonowe imiona przedsłowiańskie i słowiańskie wyrażają jakieś życzenie. Są wyrazem wiary, że moc słów zawartych w imieniu zapewni jego właścicielowi opiekę Boga, dzielność wojenną czy dobre cechy charakteru, np. Bogumił (miły Bogu) albo Sędzimir (ten, komu sądzone jest życie w pokoju).

Dziś te funkcje imienia są już w zaniku. Kto z nas bowiem pamięta, że Agnieszka znaczy: dziewicza, czysta, a Bartłomiej to „syn oracza”? Nikt dziś nie nazwie swojego syna Dawidem tylko z tego powodu, że imię to oznacza w języku hebrajskim „ukochanego, ulubieńca”. Możliwe, że gdyby ambitne, robiące karierę mamy wiedziały, że pierwotnie imię Marta znaczyło: „pani domu, gospodyni, kobieta usługująca domownikom”, nigdy by tak nie nazwały swoich córek.

Moda na imiona

W pewnych okresach nasila się występowanie niektórych imion. Nagle rodzą się Karoliny, Natalie i Aleksandry, a wśród imion męskich zaczyna dominować Mateusz, Jakub i Michał. Za nimi Kamil, Patryk oraz Klaudia, których skutecznie doganiają Paulina, Dawid, Katarzyna. Tak właśnie kształtowała się popularność imion w ciągu minionych paru lat. Moda na dane imię wiąże się, wbrew pozorom, z dążeniem rodziców do oryginalności i niepowtarzalności. Bartosz, imię znane na wsi od dawna, stało się modne w miastach, gdzie brzmiało niezwykle. Taki sam walor mają imiona nadawane dopiero od kilku dziesięcioleci, np. Patryk, albo reaktywowane, jak popularna przed drugą wojną światową – Paulina. Modę na konkretne imiona kształtuje także szklany ekran – stąd Diana, Sandra, Oskar.

Najpiękniejsze imiona dla dzieci - podyskutuj na forum!

Dziwne imię Mercedes

Jeśli twój syn będzie jedynym Alanem w przedszkolu czy szkole, może czuć się z tym źle. Prawdopodobnie będzie się wstydził, że nikt nie nazywa się tak jak on. Koledzy potrafią być okrutni i mała Mercedes może przepłakać z powodu ich drwin niejedną noc. Dorośli też przeżywają stres związany z nietypowym imieniem albo wstyd, gdy przedstawiając się, stale widzą zdziwione spojrzenia. Aby tego uniknąć, dorosła Kunegunda każe nazywać siebie Kasią, a Napoleon – Poldkiem.

Wybierając niespotykane imię dla dziecka możesz narazić się na podejrzenia, że rekompensujesz sobie swoje niepowodzenia życiowe albo próbujesz naprawić swój wizerunek. Wiele osób szuka też imienia, które w ich mniemaniu pasuje do wysokiego statusu rodziny, podkreśla jej zamożność i wpływy w środowisku.

Imię i nazwisko

Imię zawsze idzie w parze z nazwiskiem, przynajmniej do czasu ślubu. Dobrze jest zestawić oba człony i zastanowić się, czy pasują do siebie, czy dobrze razem brzmią. Źle dobrane imię może rozwinąć u dziecka kompleks niższości. Maluch będzie się wstydził przedstawiać, a przecież to duma z własnego imienia lub choćby obdarzanie go sympatią jest ważnym elementem kształtowania się poczucia własnej tożsamości. Trzeba więc jasno powiedzieć, że naprawdę dziwnie brzmi zestawienie: Kasandra Młotek, Gerald Byczek czy Scholastyka Pietruszka. Tymczasem tak nazywają się osoby, które istnieją naprawdę – urodziły się w latach dziewięćdziesiątych.

Inna, India czy może Indira

Jeśli chcecie wykazać się wielką pomysłowością w wyborze imienia dla dziecka, musicie liczyć się z tym, że w urzędzie stanu cywilnego spotkacie się z odmową. Gdy powstaje spór dotyczący zarejestrowania imienia lub gdy istnieją jakieś niejasności, można zwrócić się do Komisji Kultury Języka PAN, która wyda opinię, kierując się troską o dbałość językową. Do opracowanego przez tę komisję wykazu imion używanych w Polsce (nie jest to dokument normatywny) ciągle dochodzą nowe. Oprócz noszonych przez Polaków od stuleci, takich jak Jan, Stanisław, są w nim już Samanta, Izaura, Telesfor. Nadal jednak nie zyskuje aprobaty obca pisownia imion, np. Victoria. Można oburzać się na decyzję komisji, która nie zgadza się, by dziewczynka nosiła imię Inna. Można pisać odwołania lub nawet podać sprawę do sądu (co zrobili rodzice dziecka, które na drugie imię miało mieć Dąb). A może warto najpierw pomyśleć o dziecku?

Rejestracja imienia dziecka

Zanim wybierzesz się do urzędu, by zarejestrować narodziny dziecka, sprawdź, czy wybrane przez was imię można wpisać do dokumentów. Oto obowiązujące w Polsce kryteria nadawania imienia:

- ma polskie brzmienie – imiona typu Cyntia, Peter, Thomas można nadać tylko wtedy, gdy choć jedno z rodziców jest cudzoziemcem;

- nie jest w formie zdrobniałej – dla dorosłej osoby może to być poważnym problemem;

- nie ośmiesza dziecka – nie jest dziwnie brzmiącym określeniem, nie kojarzy się z czymś obraźliwym;

- pozwala odróżnić jego płeć – imię dziewczynki kończy się na „a”;

- nie jest to wyraz pospolity, np. Maciejka, Junior.

Najpopularniejsze imiona dla dzieci 2008 roku w Warszawie:

- Dziewczynki

1. Julia

2. Maja

3. Aleksandra

4. Oliwia

5. Natalia

6. Wiktoria

7. Zofia

8. Zuzanna

9. Maria

10. Gabriela

- Chłopcy

1. Jakub

2. Mateusz

3. Bartek

4. Kacper

5. Michał

6. Jan

7. Szymon

8. Aleksander

9. Franciszek

10. Mikołaj

Konsultacja: Małgorzata Ohme, psycholog, wykłada w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie

Reklama

Najpiękniejsze imiona dla dzieci - podyskutuj na forum!