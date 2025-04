Konflikt serologiczny powstaje wówczas, gdy przyszła mama ma grupę krwi z czynnikiem RH-, a dziecko RH+. Nie jest to zatem powszechny problem i nie dotyczy każdej potencjalnej ciąży. Jednak osoby w grupie ryzyka powinny mieć tego świadomość i jak najszybciej przeciwdziałać.

Reklama

Kiedy może pojawić się konflikt serologiczny?

Większość ludzi, bo ok. 85 proc. ma krew z czynnikiem RH+, to znaczy, że posiada tzw. antygen D. Jedynie u 15 proc. ludzi w krwi nie ma tego antygenu. Jeżeli kobieta i mężczyzna mają krew z czynnikiem RH+, konflikt nie może powstać. Również jeśli kobieta ma RH+, a dziecko odziedziczy po ojcu RH-, nie dojdzie do konfliktu.

Konflikt serologiczny może powstać tylko wówczas, gdy matka ma krew RH-, a dziecko dziedziczy po ojcu RH+. Wtedy organizm matki widząc ten antygen D u dziecka, produkuje przeciwciała, by go zwalczyć i tym samym uszkadza dziecko. Może się jednak zdarzyć i tak, że dziecko odziedziczy krew po matce, czyli też będzie miało RH- i wówczas nie będzie zagrożenia konfliktem.

Jak uniknąć konfliktu serologicznego?

Aby zapobiec powstaniu konfliktu serologicznego, kobietom, które mają krew RH-, a ich partner RH+, podaje się immunoglobulinę anty D. Dzięki temu organizm nie zacznie wytwarzać przeciwciał zwalczających płód. W 99 proc. przypadków jest to metoda skuteczna i pozwala na urodzenie zdrowego dziecka.

Immunoglobulinę należy też koniecznie podać ciężarnym, które mają krew RH-, a które:

wcześniej miały poronienie ;

; miały usuwaną ciążę pozamaciczną ;

; dokonały wcześniej aborcji ;

; przeszły inwazyjne badania prenatalne;

doznały silnego krwotoku w II lub III trymestrze ciąży.

Reklama

Dowiedz się więcej na temat ciąży:

Strach przed ciążą to choroba?Jak wygląda ciąża tydzień po tygodniu?Jak pielęgnować ciało w ciąży?