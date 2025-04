Prezentujemy wam odsłonę kolekcji Maternity - innowacyjnej linii marki Just Paul stworzonej z myślą o przyszłych mamach. Ubrania z najwyższej jakości tkanin są dostosowane dla kobiet na każdym etapie ciąży i „rosną” wraz z brzuchem. Przyjemne w dotyku tkaniny, swobodne kroje, pastelowe barwy i orientalne nadruki - to przepis na zadowoloną mamę i jednocześnie szczęśliwe dziecko.

Jak powstawała kolekcja Maternity marki Just Paul?

W pracach nad kolekcją skupiono się na tym, by jak najbardziej dogodzić przyszłym mamom i stworzyć ubrania, które będą jednocześnie bardzo wygodne i modne. Dlatego też przeprowadzono liczne konsultacje z doświadczonymi mamami, które podzieliły się swoimi uwagami i opisały, jakie potrzeby powinna spełniać ciążowa garderoba.

Zosia Ślotała o kolekcji:

Polska moda rozwija się prężnie. Szeroki wybór kreatywnych ubrań od młodych twórców uzupełnia niszę pomiędzy markowymi, drogimi kreacjami od projektantów, a propozycjami z sieciówek. Nadal jednak ciężko znaleźć tego typu propozycje dla kobiet w ciąży, dlatego postanowiłam wypełnić tę niszę na rynku i stworzyć kolekcję Maternity dla polskiej marki odzieżowej Just Paul.

Czym charakteryzuje się kolekcja Maternity marki Just Paul?

Estetyka linii czerpie inspiracje z modnego w tym sezonie stylu hippie i boho, a także nawiązuje do regularnej kolekcji marki Just Paul. Utrzymana jest w pastelowej palecie barw. W kolekcji znajdziecie od krótkiej sukienki z falbanami o dziewczęcym charakterze, przez modne szorty w geometryczne printy, przedłużany dzianinowy żakiet po długą sukienkę w orientalny wzór. Charakter kolekcji jest uniwersalny i stworzony w taki sposób, by przyszła mama mogła korzystać z ubrań również po urodzeniu dziecka.

W naszej galerii znajdziecie zdjęcia z kolekcji. Zapraszamy!

Na podstawie materiałów prasowych marki Just Paul