Czwarty miesiąc ciąży



W drugim trymestrze ciąży niemiłe objawy powinny już być mniej nasilone, a pod ręką głaskającą brzuch powinna się pojawiać coraz większa krągłość.

W czwartym miesiącu dziecko zaczyna się przygotowywać do wielu odpowiedzialnych zadań. Wygina się, porusza wszystkimi paluszkami, ssie kciuk i uczy się połykać. Uszy i oczy wraz z rzęsami i brwiami są już na swoim miejscu. Serce dziecka nadal bije dwa razy szybciej niż dorosłego człowieka. A mama wybiera się do sklepu, aby kupić coś do ubrania w większym rozmiarze.

Piąty miesiąc ciąży



W piątym miesiącu dziecko daje już wyraźne sygnały swojego istnienia. Mama czuje jego ruchy. Niektóre są związane z ziewaniem i czkaniem.

Dziecko jest zatopione w mazi płodowej, która chroni jego delikatną skórę przed płynem owodniowym. Płyn stopniowo będzie znikał przed porodem, tymczasem jest bardzo przydatny, aby dziecko zbytnio się nie zmarszczyło.

Preferencje smakowe dziecka



Szesnasty tydzień drugiego trymestru to odpowiedź na pytanie: kto tam jest? Dziewczynka czy chłopczyk? Dziecko zaczyna połykać wody płodowe w celu: nawodnienia organizmu, ćwiczenia połykania i trawienia oraz dostarczania sobie składników pokarmowych. Narażone jest jednak na smakowanie tego, co spożywa mama. I tak nieświadomie uczymy dziecko preferencji pokarmowych jeszcze przed jego narodzeniem.

Rozwój zmysłów



W tym samym okresie powstają połączenia neuronalne pomiędzy mózgiem a mięśniami; chrząstki zamieniają się w kości. Rozwija się koordynacja podczas zabawy z pępowiną, w ciemnym brzuchu mamy. Choć nie takim ciemnym, ponieważ dziecko, ważące już około pół kilograma i mierzące dwadzieścia centymetrów, wchodzi w fazę rozwoju poszczególnych zmysłów: dotyku, wzroku, słuchu i smaku. Dociera do niego zatem coraz więcej bodźców ze świata zewnętrznego.

Szósty miesiąc ciąży



W szóstym miesiącu dziecko wygląda zabawnie ze swoim nadmiarem skóry, która nie jest jeszcze wypełniona tkanką tłuszczową, wolniej rozwijającą się. Jego skóra jest czerwonawa i prześwitująca – można zobaczyć narządy wewnętrzne. Przyrost masy ciała nie jest już taki spektakularny, ale ciągle zwyżkowy.

Kształtują się naczynia włosowate pod skórą i pęcherzyki płucne w płucach. Otwierają się nozdrza i rozpoczyna się ich ćwiczenie. Jednak do oddychania jeszcze daleka droga, a przedwczesny poród w tym miesiącu jest bardzo niebezpieczny.

Rozwinęła się wreszcie siatkówka, ale na tęczówkę i określenie koloru oczu trzeba jeszcze poczekać. Dziecko może więc próbować bezpiecznie ruszać powiekami, jednak w brzuchu mamy jest zbyt ciemno, by mogło coś dostrzec.

Na języku rozwijają się kubki smakowe i pojawia się reakcja na smak. Mama już na poważnie zaczyna spać na boku, aby kilogramowemu dziecku było wygodnie podczas nocnego odpoczynku.

