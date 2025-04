fot. Fotolia

Endometrioza – na czym polega?

Nazwa tego schorzenia wywodzi się bezpośrednio od „endometrium”, czyli błony śluzowej, która wyściela jamę macicy. U osób cierpiących na tę chorobę rozprzestrzenia się ona jednak i obejmuje nie tylko macicę, ale również inne miejsca w organizmie.

Powodem takiej sytuacji są „wędrujące” komórki wszczepiające się w różne narządy, które w tych miejscach reagują na zmiany stężeń hormonów tak samo, jak prawidłowo zlokalizowana błona śluzowa jamy macicy, czyli rozrastają się i złuszczają. To złuszczanie, wyrażane krwawieniem miesiączkowym, w ogniskach endometriozy jest odpowiedzialne za objawy choroby.

Takie wszczepy umiejscawiają się często w obrębie jamy brzusznej, na jelitach, pęcherzu moczowym, pochwie czy na szyjce macicy i mogą narastać oraz powiększać się bez żadnych objawów nawet przez kilka lat.

Przyczyna wędrującej śluzówki macicy wciąż jest nieznana, przez co trudno wyjaśnić, skąd dokładnie bierze się ta dolegliwość. Jej powodów może być co najmniej kilka. "Jedna z teorii mówi o tym, że zdrowe komórki wyścielające jamę macicy zmieniają się w komórki patologiczne, które mają zdolność przemieszczenia się wewnątrz organizmu. Jako inne przyczyny endometriozy podaje się także uwarunkowania genetyczne oraz niewłaściwe funkcjonowanie układu odpornościowego" – mówi dr n. med. Ewa Kurowska, ginekolog ze Szpitala Medicover.

Objawy endometriozy

Zdarza się, że endometrioza pozostaje niewykryta przez długi czas, nawet kilka lat. Wszystko przez to, że towarzyszące jej dolegliwości często mylimy z różnymi innymi schorzeniami ginekologicznymi bądź przypisujemy zespołowi napięcia przedmiesiączkowego i lekceważymy. Są jednak symptomy, które powinny szczególnie zaniepokoić kobiety. Należą do nich przede wszystkim:

bóle podbrzusza, miednicy oraz krzyżowego odcinka kręgosłupa podczas miesiączki,

biegunki,

wymioty,

krwawienia z odbytu.

Bóle są na tyle silne, że uniemożliwiają normalne funkcjonowanie. Jeśli komórki endometrium wszczepią się w układ pokarmowy, to pojawiają się biegunki, wymioty oraz krwawienia z odbytu. Najpoważniejsza jest sytuacja, gdy wszczepy dostaną się do jajowodów, ponieważ mogą je uszkodzić, czego efektem jest niepłodność.

"Każda kobieta, która jest zaniepokojona swoim stanem zdrowia i zauważy u siebie jakiekolwiek niepokojące objawy, powinna niezwłocznie skonsultować się z ginekologiem" – podkreśla dr n. med. Ewa Kurowska ze Szpitala Medicover. – Przeprowadzi on badanie USG oraz skieruje na badanie krwi, które wskaże poziom charakterystycznych dla endometriozy czynników. Jest to bardzo prosta i szybka procedura, pacjentka nie ma się więc czego obawiać. Jeśli wyniki badań będą jednoznaczne, będzie można niezwłocznie poddać się leczeniu – dodaje.

