Jak przygotować się do ciąży - unikaj chemii

Zarówno tej, z którą stykasz się w domu (np. środki czystości, preparaty owado- i gryzoniobójcze), w ogrodnictwie (opryski), jak i tej wykorzystywanej do produkcji lakierów oraz farb. Jeśli macie zamiar wyremontować mieszkanie, zostaw malowanie i odnawianie podłóg mężowi, a sama... wyjedź na urlop.

Reklama

Jak przygotować się do ciąży - wylicz płodne dni

Do owulacji (jajeczkowania) dochodzi ok. 14 dni przed końcem cyklu (liczysz od pierwszego dnia miesiączki). Jeśli cykl trwa 28 dni, najbardziej płodne dni wypadają w jego połowie. Jeśli masz okres co 30 dni, możesz być płodna ok. 16. dnia cyklu. Aby upewnić się, kiedy masz największe szanse na poczęcie, możesz:

mierzyć temperaturę – przed rozpoczęciem jajeczkowania wzrasta ona o 0,5-1,6 stopnia

obserwować śluz – podczas dni płodnych jest śliski, przejrzysty i rozciągliwy

kupić w aptece test, który ułatwi ci określenie płodnych dni (kosztuje ok. 30 zł)

Uwaga! Niektóre kobiety czują, kiedy jajeczkują. Informuje je o tym ból w podbrzuszu (po jednej stronie – zależnie od tego, czy jajeczko uwalnia się z prawego, czy lewego jajnika).

Jak przygotować się do ciąży - ciesz się seksem przed poczęciem

Jeśli chcesz zajść w ciążę, staraj się kochać z partnerem jak najczęściej. Z badań australijskich naukowców wynika, że częste współżycie poprawia jakość nasienia. Po porównaniu próbek spermy stwierdzili oni, że w najlepszej kondycji są plemniki mężczyzn, którzy współżyją codziennie. Natomiast unikanie seksu (nawet przez trzy dni) obniża jakość nasienia. Mimo częstych stosunków, nie licz jednak na to, że zajdziesz w ciążę od razu. Takie nastawienie może doprowadzić do napięć emocjonalnych, które utrudniają poczęcie.

Reklama

10 wskazówek, jak przygotować się do ciąży