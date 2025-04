Cieszysz się, że będziesz mamą, ale czasami wpadasz w panikę, obawiając się, że sobie nie poradzisz. Pierwszy problem to skompletowanie wyprawki. Jeśli nie wiesz, co jest naprawdę potrzebne, skorzystaj z naszej ściągawki. Wtedy noworodek w domu nie będzie żadną nowością :) Dasz radę!

Przygotowania do narodzin dziecka - ubranka

Niektóre mamy są przesądne i wolą nie kupować dziecku rzeczy zbyt wcześnie. Jednak nie zostawiaj zakupów na ostatnią chwilę. Maluszek może urodzić się wcześniej i będziesz zdana na ciuszki kupione przez kogoś innego. Przede wszystkim nie kupuj na zapas. Na początek kup te najmniejsze (rozmiar 56 cm), ale nie za dużo, bo dziecko szybko rośnie i śpiochy zaraz będą za małe. Wybieraj ubranka dobrej jakości, najlepiej z bawełny. Unikaj tworzyw sztucznych. Koszulki i śpioszki, które bezpośrednio przylegają do skóry, najlepiej jeśli będą białe (barwniki mogą uczulać).

Ciuszki nie powinny mieć ostrych szwów ani guzików, które mogłyby uwierać dzidziusia. Lepsze są kaftaniki na zatrzaski lub wiązane z boku (nie na guziki). Bluzy wybieraj rozpinane, bo mały człowiek nie lubi, gdy cokolwiek wkłada mu się przez główkę! Będą też potrzebne ciepły kombinezon i czapeczka na powrót do domu i na spacery. Jeszcze przed pierwszym użyciem wszystkie ubranka, które będą miały bezpośrednią styczność z ciałem, upierz w płatkach mydlanych lub proszku przeznaczonym do prania niemowlęcych ubrań. Warto je również wyprasować.

Przygotowania do narodzin dziecka - kosmetyki

Muszą być dostosowane do wieku i potrzeb niemowlęcej skóry. W pierwszym miesiącu życia obowiązuje zasada: im mniej, tym lepiej. Zatem nie przesadzaj z ilością, a raczej postaw na dobrą jakość. Skóra noworodka jest wrażliwa, mogą przez nią przenikać składniki kremów, dlatego wybieraj te najlepsze, co wcale nie znaczy najdroższe. Zwróć uwagę na to, żeby były hipoalergiczne i miały atest wiarygodnych instytucji. Na pewno potrzebne będą: mydełko i krem na odparzenia, do tego oliwka, balsam, mleczko lub krem nawilżający (wszystko zależy od skóry dzidziusia). Jeśli boisz się, że bobas może mieć alergię, bo masz ją ty, mąż lub starsze dziecko, kup w aptece specjalną emulsję do kąpieli dla alergików.

Przygotowania do narodzin dziecka - pieluszki

Niektóre mamy, a szczególnie babcie, mają tradycyjne podejście do kwestii pieluszek i uważają, że najlepsze są tetrowe. Niestety, mają swoje wady. Trzeba je prać (na początku nawet gotować) i prasować. Wygodniejszym rozwiązaniem są pieluszki jednorazowe. Na początek najlepiej zrobić większy zapas. Noworodkowi trzeba je zmieniać nawet 12 razy na dobę, więc ich ilość będzie błyskawicznie topniała. Nie oszczędzaj, zmieniając dziecku pieluszki rzadziej. Często zmieniana pieluszka to mniej podrażnień i odparzeń.

Przygotowania do narodzin dziecka - łóżeczko

Wybierz łóżeczko z regulowanym spodem (żebyś nie musiała się nisko schylać, wyjmując z niego noworodka). Dobrze, jeśli ma opuszczane boki. Przystawisz wtedy łóżko dziecka do swojego i znacznie łatwiej ci będzie wyjąć maluszka w nocy do karmienia. Materacyk kupuje się osobno. Polecamy piankowo-kokosowe (ceny od 60 do 150 zł): nie odkształcają się, a jednocześnie są wystarczająco miękkie.

Przygotowania do narodzin dziecka - wózek

Wybierz głęboki, z gondolą i dużymi kołami, bo łatwiej go prowadzić. Powinien mieć: parasolkę chroniącą przed słońcem, folię przeciwdeszczową oraz torbę na akcesoria potrzebne na spacerze. Kupno wózka to spory wydatek, dlatego przejdź się po kilku sklepach, porównaj ceny i wybierz taki, który najbardziej ci odpowiada.

Przygotowania do narodzin dziecka - pokój malucha

Farby Jeżeli chcecie odświeżyć pokój przeznaczony dla dziecka, wybierzcie odpowiednie farby. Przede wszystkim muszą być bezpieczne, to znaczy nie zawierać składników powodujących alergie. Powinny być odporne na szorowanie, bo jak tylko malec stanie na nogi, czystość ścian będzie zagrożona.

Rolety Są lepsze od zasłon, bo nie gromadzą kurzu i łatwiej utrzymać je w czystości. W bardzo nasłonecznionych pomieszczeniach powinny być grubsze, żeby chronić wnętrze przed zbyt rażącym światłem i wysoką temperaturą.

Oświetlenie W pokoju małego dziecka powinno być kilka źródeł światła. Dobrze oświetlone powinno być miejsce przeznaczone do pielęgnacji i przewijania. Przyda się też mała lampka nocna dająca delikatne rozproszone światło. To źródło światła niezbędne będzie również w nocy podczas karmienia.