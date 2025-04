Każda ciężarna boryka się z dolegliwościami ze strony układu pokarmowego. Jelita już na początku ciąży pracują wolniej, ich perystaltyka ulega znacznemu osłabieniu w wyniku zmian hormonalnych.

Poza ciążą te narządy zajmują bardzo dużą przestrzeń w organizmie, w czasie ciąży muszą zmienić swoje położenie i zostają bardzo ściśnięte powiększającą się macicą.

Wielkość porcji ma znaczenie

To, co zwykle nie stanowiło żadnego problemu, może być teraz bardzo kłopotliwe dla twoich jelit. Koniec więc z ogromnymi porcjami posiłków i z przesadnie tłustymi, zbyt słodkimi czy niezdrowymi daniami.

Uważaj jednak! Zbyt dużo błonnika w diecie czy produktów przyspieszających przemianę materii może powodować gwałtowne rozwolnienia, a co za tym idzie, także niebezpieczne odwodnienie organizmu.

Kapusta kiszona szkodzi?

Takie działanie może mieć, np. superzdrowa i zalecana kapusta kiszona. Nawet jeśli nigdy wcześniej tak się nie stało. Dla każdej kobiety może to być coś innego.

Wystarczy więc przetestować jej małą ilość i zobaczyć jak wpłynie na twój układ pokarmowy. Także niektóre konserwanty i ulepszacze dodawane do tego typu produktów, mogą szkodzić.

W III trymestrze więcej zaparć

Pod koniec ciąży (III trymestr) silny ucisk na narządy wewnętrzne, kopnięcia dziecka oraz mniejsza ruchliwość przyszłej mamy ponownie mogą prowadzić do problemów z regularnym i prawidłowym wypróżnianiem.

To wszystko nie wspiera dobrego samopoczucia i choć mówi się, że ciąża to nie choroba, to jednak czasami normalne funkcjonowanie z takimi uprzykrzającymi życie dolegliwościami nie jest łatwe.

Jakie są najczęstsze dolegliwości ciążowe i jak sobie z nimi poradzić?

Wydaje ci się, że nic nie możesz zrobić, bo tak już jest i taki jest twój organizm w ciąży? Jakoś się przemęczysz dla dobra dziecka? Jak sobie pomóc i sprawić, by jelita działały sprawnie i bez narastających problemów w przyszłości? To bardzo proste! Tylko trzeba chcieć.

Warzywa, nie owoce, to idealny pokarm dla ciężarnej!



Dieta, która będzie zbilansowana i zdrowa to oczywiście podstawa. Warzywa, warzywa i jeszcze raz warzywa oraz dużo wody do picia to najważniejsze elementy w diecie przyszłej mamy, które podkreślają zarówno dietetycy, jak i ginekolodzy. Owoce, ze względu na zawarty w nich cukier, wcale nie są pożądane w dużej ilości.

7 sposobów na dobrą przemianę materii w ciąży

Co można zastosować oprócz odpowiedniej diety i nawadniania organizmu, by poradzić sobie z zaparciami i uniknąć innych kłopotów?

Jedz produkty nieprzetworzone. Zapewnij odpowiedni poziom wapnia (pomaga spalać tłuszcz) i żelaza (reguluje pracę tarczycy) w organizmie. Wstawaj rano i korzystaj ze światła dziennego. Spacery w dni wolne od smogu to najlepszy sposób na regularny ruch. Warto również postawić na regularną aktywność fizyczną bezpieczną dla ciężarnych, np. pływanie, joga itp. Porcje jedzenia powinny być mniejsze, ale ich częstotliwość większa – około 5 posiłków dziennie to najlepszy rozkład. Musisz też nauczyć się radzić sobie ze stresem, a najlepiej unikać silnych negatywnych emocji. Muzyka i ruch mogą być pomocne lub ulubione hobby, np. robienie na drutach, szycie, czytanie książek, oglądanie koncertów, układanie puzzli, kolorowanki dla dorosłych itp.

