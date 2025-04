Jak powinna się odżywiać kobieta w III trymestrze ciąży?

Żywienie kobiety ciężarnej ma podwójne znaczenie ze względu na potrzeby żywieniowe zarówno matki, jak i dziecka. W III trymestrze ciąży nadal istotna jest zasada obowiązująca we wcześniejszych trymestrach, by „jeść dla dwojga, nie za dwoje”. Co może, a czego nie powinna jeść kobieta w trzecim trymestrze ciąży?