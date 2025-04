Domowe sposoby na sprawdzenie ciąży - przegląd babcinych sposobów

Jeśli chcesz uciec się do domowych sposobów babć na sprawdzenie, czy jesteś w ciąży, to wiedz że nie są one zbyt skuteczne: oddawanie moczu na zboża czy wkładanie igły do miski z moczem, nie są sposobami na potwierdzenie ciąży. Podobnie mało wiarygodny jest też test z pastą do zębów.