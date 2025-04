Może nawet jeszcze się tego nie spodziewasz, ale przez najbliższe dziewięć miesięcy będziesz zdecydowanie częstym gościem w gabinecie ginekologicznym. Poza wizytami, będziesz musiała też regularnie robić liczne badania. Dzięki temu twoja ciąża będzie ciągle pod kontrolą i w razie jakichkolwiek nieprawidłowości, będzie można działać natychmiast.

Jak często chodzić w ciąży do ginekologa?

Zacznijmy od tego, że nie możesz zwlekać z pierwszą wizytą. Powinnaś udać się na nią już w 6-7 tygodniu ciąży. To bardzo ważne, ponieważ pierwsze tygodnie są decydujące dla rozwoju dziecka, powinnaś wówczas przebadać się i wspólnie z lekarzem ustalić, czy masz np. brać jakieś witaminy, czy możesz prowadzić aktywny tryb życia itd. Już na pierwszej wizycie, która potwierdzi twój odmienny stan lekarz skieruje cię na szereg badań, po których wykonaniu będziesz musiała wrócić do niego z wynikami.

To lekarz będzie wyznaczał ci kolejne wizyty. Zwykle, gdy ciąża przebiega prawidłowo, ciężarna musi zgłaszać się do ginekologa co ok. 4 tygodnie. Oczywiście w przypadku zagrożenia poronieniem wizyty mogą być częstsze. W bardziej zaawansowanej ciąży należy odwiedzać lekarza prowadzącego ciążę jeszcze częściej, co 2-3 tygodnie, a w ostatnim miesiącu nawet co tydzień.

Nie tylko ginekolog

Już na początku ciąży dobrze jest wybrać się także do okulisty i stomatologa. Ciężarna nie powinna tego zaniedbywać, by nie spowodować nieumyślnie jakichkolwiek komplikacji. Okulista zbada ciśnienie w oku i stwierdzi, czy np. poród naturalny wchodzi w grę, czy mógłby być to za duży wysiłek dla twojego wzroku, zwłaszcza jeśli masz jakąś wadę. Stomatolog z kolei sprawdzi stan uzębienia. Szczególnie groźna dla płodu może być próchnica. Powinnaś zatem jak najszybciej rozprawić się z tym problemem, jeśli okaże się, że cię dotyczy.

