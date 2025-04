Przede wszystkim mamy zwracają uwagę na odżywianie i ogólny stan zdrowia swojego organizmu, żeby dziecku nic nie groziło i żeby spokojnie się rozwijało. Jednak nie tylko to jest ważne, choć tak wiele kobiet właśnie na tym elemencie skupia najwięcej uwagi.

Dbałość o dziecko to również zadbanie o siebie

Przyszłe i obecne mamy często zapominają o sobie. Zdrowie wewnętrzne jest istotne, ale również i zewnętrzne – ładny wygląd, dobre samopoczucie, uśmiech na twarzy. Przy takiej ilości obowiązków może wydawać się to niemożliwe, dlatego tym bardziej należy uświadomić sobie jednak, jak jest znaczące.

Dziecko już w brzuchu matki ma zdolność do wyczuwania jej emocji, stąd niewskazane są stany silnego zdenerwowania, lęku, złości (są to jedne z silniejszych emocji) u przyszłej mamy.

Powinniśmy również pamiętać, że częste złe samopoczucie może mieć negatywny wpływ na rozwój dziecka.

W skórze mamy

Zacznijmy od tego, że w związku z wahaniami hormonalnymi i związanym z tym ogólnym rozstrojeniem organizmu skóra mamy niejednokrotnie może te zmiany ujawniać. Typowym przypadkiem jest wysuszenie skóry – o ile mamy cerę tłustą, zmiana taka wyjść może nam na korzyść, jednak jeśli z natury mamy cerę suchą, jeszcze większe ubytek wody może doprowadzić do jej przesuszenia czy nawet łuszczenia.

Kolejnym problemem, dotykającym wiele kobiet, są rozstępy. Skóra na brzuchu się rozciąga, wskutek czego pozrywane zostają włókna kolagenowe (odpowiedzialne za jej elastyczność). Tak powstałe rozstępy najczęściej pokazują się na brzuchu, udach, pośladkach czy piersiach, i jeśli od początku nie stosuje się odpowiednich kosmetyków, zmiany te mogą się stać prawdziwym utrapieniem, z którym walka bywa długotrwała, a często też nieskuteczna.

Mama powinna czuć się komfortowo we własnej skórze, dlatego warto zacząć działać już na początku!

O co jeszcze powinna zadbać mama?

Skóra to jedno, ale są również inne, nawet bardziej wrażliwe partie naszego ciała, które wymagają szczególnej uwagi – są to okolice intymne oraz brodawki piersiowe. Jeśli temat higieny i pielęgnacji miejsc intymnych jest dość często poruszany, to rzadko słychać o pielęgnacji brodawek piersiowych u karmiących mam, a przecież wtedy właśnie są one szczególnie uwrażliwione. Warto tutaj zwrócić uwagę na balsamy z naturalnych składników, które nie wymagają zmywania przed karmieniem.

Kosmetyki

Rynek oferuje nam szeroką gamę przeróżnych preparatów do pielęgnacji, ale wiemy, że dbanie o skórę przyszłej mamy jest znacznie bardziej wymagającym zadaniem.

Skóra jest dobrą warstwą chłonną: składniki ze stosowanych kosmetyków wnikają w organizm matki i docierają również do dziecka. Dlatego tak ważne jest, by stosować kosmetyki sprawdzone i powstałe na bazie naturalnych składników.

Co z czasem?

Głównym problemem, który wiąże się z rodzicielstwem, może być trudny do wygospodarowania czas przeznaczony dla siebie. Jednak nie możemy się zaniedbać, gdyż będzie miało to negatywny wpływ na nas i na nasze dziecko.

Pielęgnację połączmy z chwilą relaksu, wyciszenia i odprężenia po ciężkim dniu. Może to być nasz codzienny rytuał przy kojącej muzyce i aromatycznych świecach, na którego wspomnienie od razu będzie poprawiało nam się samopoczucie, tak zróżnicowane przez zmiany hormonalne.

Tyle wyzwań i nowych doświadczeń staje przed świeżą mamą. Pamiętajmy więc – lepiej zacząć działać wcześniej i regularnie, żeby później już nic nie zepsuło nam radosnych i pięknych chwil spędzonych z dzieckiem i rodziną!