Krótka historia świętego Ireneusza?

Urodził się między 115 a 125 rokiem w Azji Mniejszej. Jako młody chłopak pobierał nauki u św. Polikarpa, który opowiadał o swoich kontaktach z Janem Ewangelistą i innymi osobami, które jeszcze miały okazje widzieć i poznać Jezusa. Ireneusz studiował też filozofię grecką i literaturę.

Po studiach udał się do Galii, by tam głosić słowo Boże. Współpracował przez jakiś czas z biskupem Lyonu. W 177 roku udał sie z misją do Rzymu i to prawdopodobnie ocaliło mu życie, ponieważ pod jego nieobecność chrześcijanie w Galii padli ofiarą prześladowań religijnych.

Po powrocie do Lyonu Ireneusz został biskupem. Był to w pełni słuszny wybór. Płomienne kazania Ireneusza przysporzyły chrześcijaństwu wielu nowych wyznawców. Był jednym z największych obrońców religii przed zagrażającymi jej herezjami, z których za najbardziej niebezpieczną uważał gnostycyzm. Polemizował z nim w wielu pracach teologicznych. Ignacy zginął śmiercią męczeńską w Lyonie w 202 roku.

Co oznacza imię Ireneusz?

Imię Ireneusz pochodzi od greckiego przymiotnika eirenaios – spokojny, pokojowy.

Czemu patronuje św. Ireneusz?

Święty Ireneusz jest patronem diecezji w Lyonie.

Dzień św. Ireneusza – 28 czerwca.