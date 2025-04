Ruchy płody odczuwalne są już ok. 21. tygodnia ciąży, ale intensywne ruchy dziecka w ciąży to głównie III trymestr. Niekiedy przyszła mama wiąże je z akcją porodową: w rzeczywistości intensywne ruchy dziecka w ostatnich tygodniach ciąży niekoniecznie oznaczają, że dziecko chce już być na świecie.

W ostatnich tygodniach ciąży dziecko jest już sporych rozmiarów i może sygnalizować, że ma „mało miejsca” kopnięciami czy kuksańcami. Dla ciężarnej może to być i przyjemne, i bolesne, dlatego kojarzy rozpychanie się malucha z jego chęcią wyjścia na świat.

Ruchy dziecka w ciąży - te odczuwalne, widoczne i niekiedy bardzo intensywne - są naturalną i zdrową rzeczą. Powinnaś je obserwować. Liczenie ruchów płodu jest bardzo ważne na każdym etapie ciąży, odkąd się pojawiły. Pod koniec ciąży mogą się one zmienić: być nieco słabsze, ale też mocniejsze - jest to kwestią indywidualną. Wciąż powinny być regularne i odnotowane w pamięci mamy. Konieczna jest też obserwacja, czy odszedł czop śluzowy.

Przyjmuje się, że dziecko wykona ok. 10 kopnięć w okresie 2 godzin. Nie należy zwlekać z wizytą u lekarza, jeśli ruchy płodu są słabe, rzadsze lub niewyczuwalne. Wiele mam zadaje sobie pytanie, czy np. intensywne ruchy dziecka w ciąży w 37, 38, 39 tygodniu są normalne.

Czasami bardzo intensywne ruchy płodu w terminie okołoporodowym, mogą oznaczać zbliżający się poród. Jeśli dodatkowo pojawiło się odejście czopa śluzowego, rozpoczęły się skurcze itd. to należy przygotować się do porodu. Gdyby ruchy płodu były cały czas bardzo intensywne i inne w porównaniu do wcześniejszych dni (przy tym nie wystąpiłaby czynność skurczowa ani inne objawy rozpoczynającego się porodu) trzeba udać się do lekarza. Czasami płód intensywnymi i gwałtownymi ruchami reaguje na zagrożenie niedotlenieniem. Intensywne ruchy płodu w ciąży oznaczają coś nietypowego w ciąży

- tłumaczy Celina Fręczko, położna.