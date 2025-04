1. W czasie ciąży możesz zostać demonem seksu

Wiele kobiet (choć nie wszystkie, bo tu nie ma żadnych reguł) czuje podczas ciąży potężny wzrost libido. Wszystko przez hormony, które powodują intensywniejsze przekrwienie narządów płciowych.

2. W czasie ciąży możesz mieć niesamowite sny

Pod koniec ciąży sny wielu ciężarnych są bardzo wyraziste, a po przebudzeniu kobiety pamiętają je w najdrobniejszych szczegółach. Dlaczego tak się dzieje? Przyszłe mamy zapamiętują sny, bo budzą się w ich trakcie (np. na siusiu).

3. W czasie ciąży stajesz się dziwna dla otoczenia

Możesz płakać na reklamach. Może cię wzruszać absolutnie wszystko, zupełnie jakbyś miała na wierzchu wszystkie nerwy.

4. W trakcie ciąży twój facet może mieć mdłości i zachcianki

A także huśtawki nastrojów, skurcze i bóle krzyża. Może nawet powiększyć mu się brzuch! Naukowcy nazywają to zespołem couvade. Prawdopodobnie ma to związek z zaangażowaniem w ciążę partnerki, jednak nie dotyczy wszystkich przyszłych tatusiów.

5. Poród może być jak orgazm

Przekonuje o tym Debra Pascali-Bonaro, autorka filmu „Orgasimic birth”. Kobiety, które w nim występują, rodzą w fizycznym i duchowym uniesieniu, a ich krzyk kojarzy się raczej z sypialnią niż z salą porodową. Skąd takie doznania? M.in. stąd, że w trakcie porodu organizm wydziela te same hormony, co podczas stosunku seksualnego i stymulowane są te same rejony ciała.

6. Noworodki są bardzo brzydkie

Pomarszczona skóra, maź, która pokrywa ciało, sińce i wybroczyny, zapuchnięte oczy, niesymetryczna główka, spłaszczony nosek. Dwie dobre wiadomości. Pierwsza: prawdopodobnie dla ciebie i tak będzie najpiękniejszy na świecie. Druga: maleństwo szybko stanie się śliczne.

7. Nie wszystkie mamy kochają swoje dziecko od chwili narodzin

Jeśli na widok malca nie zaleje cię fala szczęścia, nie wiń się za to. Brak entuzjazmu w tym momencie nie ma wpływu na twoją więź z nowo narodzonym maleństwem. Pokochasz je bardziej niż siebie samą! Czasem to trochę trwa, zwłaszcza jeśli mama nie ma pomocy.

na podstawie tekstu autorstwa Beaty Turskiej/Mamo to ja