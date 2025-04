Oto najczęstsze objawy pojawienia się infekcji miejsc intymnych u kobiet w ciąży.

Właściwie nie jest infekcją intymną, ponieważ przyczyną problemu są gwałtownie mnożące się bakterie beztlenowe, stale obecne w pochwie (a nie pochodzące z zewnątrz). Kiedy brakuje pałeczek kwasu mlekowego dbających o kwaśny odczyn pochwy, zaczyna ich przybywać.

Białe, białawe albo szare upławy o bardzo nieprzyjemnym, rybim zapachu. Czasem świąd i podrażnienie okolic intymnych.

Antybiotyki i leki miejscowe oraz preparaty zawierające pałeczki kwasu mlekowego - to one odtwarzają właściwe warunki w pochwie. Partner nie wymaga leczenia.

Miewa ją nawet 40% przyszłych mam. Wywołują ją drożdżaki, które – podobnie jak inne drobnoustroje –wykorzystują okresowe spadki odporności.

Świąd, pieczenie oraz podrażnienie okolic intymnych, białawe albo żółtawe, grudkowate upławy.

Zazwyczaj dopochwowe leki przeciwgrzybicze, w niektórych przypadkach także leki doustne, uzupełnianie pałeczek kwasu mlekowego. Pomaga ograniczenie cukru w diecie. W przypadku grzybicy partner również wymaga leczenia.

Odpowiedzialne za nią są najczęściej bakterie, które na stałe zasiedlają dolny odcinek przewodu pokarmowego.

Pieczenie i żółtawe upławy o przykrym zapachu.

Potrzebny jest antybiotyk celowany zgodnie z antybiogramem. Jeśli partner ma objawy ze strony układu moczowego, wymaga leczenia.

Najczęściej winowajcą jest wirus opryszczki HSV typu 2, który atakuje narządy płciowe i przenosi się przez dotyk lub podczas stosunku z zarażoną osobą. Przez długi czas (np. wiele lat) może pozostawać w uśpieniu i nie dawać żadnych objawów.

Zmiany na nabłonku warg sromowych i pochwy (pękające pęcherzyki), ból, pieczenie, swędzenie. Może pojawić się osłabienie, ból mięśni, gorączka. Po ok. 10 dniach zmiany ustępują, ale wirus pozostaje w organizmie.

Leki przeciwwirusowe, ogólne oraz miejscowe. Tu również leczenia dodatkowo wymaga partner.

Wywołują ją pierwotniaki, np. rzęsistek pochwowy. Do infekcji dochodzi poprzez stosunek z zarażoną osobą, ale także przez wspólne korzystanie z ręczników czy gąbek.

Pieniste, żółto-zielone upławy oraz silne dolegliwości bólowe i pieczenie.

Rzęsistkowicę leczy się zazwyczaj metronidazolem lub tinidazolem. Leczony powinien być równolegle także partner.

Zdarza się, że bakterie atakują organizm kobiety wraz z grzybami, pierwotniaki z bakteriami, itd. Wtedy trudniej jest postawić diagnozę.

Dominujący objaw (np. spowodowany grzybicą świąd) może maskować pozostałe, mniej silne.

Zawsze indywidualne.

Często leczę infekcje grzybicze pochwy. Dbam o higienę, używam płynu do higieny intymnej... Czy coś robię źle? Co się stanie, jeśli infekcja pojawi się w ciąży? Czy to jest groźne dla dziecka?

Ewa