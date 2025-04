fot. Fotolia

Reklama

Zapotrzebowanie na wodę u kobiet w ciąży

U kobiet w ciąży zapotrzebowanie na wodę zwiększa się. Jest ona niezbędna do tworzenia płynu owodniowego oraz prawidłowego rozwoju i funkcji tkanek dziecka, zwłaszcza komórek ośrodkowego układu nerwowego, które są szczególnie wrażliwe na niedobór płynów.

Z kolei płyn owodniowy stanowi barierę, która chroni rozwijające się dziecko przed urazami, zapewnia stałą temperaturę środowiska, w którym się ono rozwija, prawidłowy rozwój płuc, mięśni i układu moczowego oraz chroni go przed infekcjami.

Dobowe zapotrzebowanie na wodę wzrasta stopniowo od początku ciąży i jest wyższe o co najmniej 300 ml w porównaniu do okresu sprzed ciąży.

Zobacz także: Jaką dawkę magnezu powinna przyjmować ciężarna?

"Woda powinna stanowić minimum 60-80%. wszystkich wypijanych płynów, których spożycie należy zwiększyć w czasie ciąży do ok. 2,3 l. Każdy trymestr ciąży stawia przed kobietą i jej organizmem inne wyzwania, a picie wody jest doskonałym sposobem łagodzenia dolegliwości związanych z tym okresem. Picie wody pomaga zapobiegać zaparciom, w szczególności jednak odpowiednie nawodnienie zmniejsza ryzyko infekcji układu moczowego" – wyjaśnia prof. dr hab. n. med. Halina Weker, ekspert w zakresie żywienia dzieci, pracownik naukowy w Instytucie Matki i Dziecka.

"O odpowiednim nawodnieniu organizmu powinny pamiętać również matki karmiące piersią, w przypadku których zapotrzebowanie na wodę wzrasta nawet o 800 ml, czyli ok. trzy szklanki" – podkreśla.

Stan nawodnienia niemowlęcia znacznie różni się od poziomu nawodnienia osoby dorosłej. Jego zapotrzebowanie na wodę jest 4‑krotnie większe niż u osób dorosłych. Kobiety wraz z pokarmem dostarczają dziecku również płyny, dlatego w okresie karmienia piersią kobieta powinna wypijać ok. 2,7 l płynów. Większość powinna stanowić woda, która skuteczniej niż inne napoje pomaga wrócić do masy ciała sprzed okresu ciąży.

"Zarówno dla kobiet w ciąży, kobiet karmiących piersią, jak i dla wszystkich przyszłych mam regularne picie wody to doskonały sposób na to, by zachować dobrą kondycję psychiczną i fizyczną oraz zmniejszać skutki zmęczenia" – dodaje prof. dr hab. n. med. Halina Weker.

Reklama

Czy Polacy chętnie piją wodę?

Systematyczne picie wody sprawia, że procesy zachodzące w organizmie przebiegają prawidłowo, harmonijnie, dlatego zachowanie odpowiedniego nawodnienia jest szczególnie ważne także w przypadku dzieci. TNS Polska na zlecenie Żywiec Zdrój S.A. przeprowadził badanie postaw i zwyczajów Polaków związanych z nawodnieniem. Wyniki wskazują, że aż 95% rodziców uczestniczących w badaniu ma świadomość, że woda jest najlepszym płynem dla ich pociech. Zdecydowana większość z nich, bo aż 97%, stwierdziła również, że starannie dobiera napoje, które podaje dziecku, i że jak najwcześniej chciałaby przyzwyczaić je do regularnego picia wody.

Z analizy dzienniczków spożycia wynika jednak, że istnieje rozbieżność między deklarowanymi stwierdzeniami, a postawami rodziców w kwestii kształtowania nawyków żywieniowych dzieci. Mimo że codziennie wypijają one wystarczającą ilość płynów, to aż 60% z nich stanowią płyny zawierające cukry.

"Podstawowym elementem codziennej diety dziecka powinna być odpowiednia ilość wody. To jedyny i najlepszy sposób utrzymania optymalnego poziomu nawodnienia organizmu. Woda jest najkorzystniejszym wyborem – naturalna, neutralna, bez kalorii i zbędnych dodatków. Powinna być pierwszym po mleku matki płynem podawanym dziecku" – zaleca prof. dr hab. n. med. Halina Weker.

Źródło: Materiały prasowe kampanii "Woda na start!"

Zobacz także: Zdrowa ciąża: ćwiczenia w wodzie