Krótka historia świętej Idy

Była wnuczką Karola Młota i krewną Karola Wielkiego. To właśnie on zaaranżował jej małżeństwo z margrabim saskim Ekbertem. Miała z nim pięcioro dzieci, z których dwoje znalazło się później wśród błogosławionych. Ida wcześnie owdowiała. Najpierw zajmowała się wychowaniem dzieci, a kiedy podrosły, poświęciła się życiu pełnemu pobożności i dzieł miłosierdzia przy kościele, który niegdyś wraz z mężem ufundowała. Zmarła w 825 roku. Do jej grobu przez całe wieki ciągnęły liczne pielgrzymki. Czciły ją zwłaszcza i uważały za swoją orędowniczkę kobiety spodziewające się potomstwa.

Skąd pochodzi imię Ida?

Ida to imię pochodzenia germańskiego, zawierające człon id – praca.

Dzień św. Idy – 4 września.