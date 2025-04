Fot. Fotolia

Krótka historia świętego Aureliusza

Żył w IX wieku. Urodził się w Kordobie. Jego rodzicami byli Arab i Hiszpanka. Aureliusz nawrócił się na chrześcijaństwo. On i jego żona Natalia – w obawie przed represjami ze strony władających wówczas Hiszpanią muzułmanów – ukrywali fakt, iż są chrześcijanami. Któregoś dnia Aureliusz zobaczył chrześcijanina, który był okrutnie biczowany za to, że publicznie przyznał się do swojej wiary. Widok ten wstrząsnął Aureliuszem i wprawił, że zaszła w nim wewnętrzna przemiana. Odtąd oboje z żoną zaczęli afiszować się ze swoją wiarą. Ze swojego niemałego majątku odłożyli pewną sumę, by zapewnić przyszłość córce, a resztę rozdali biednym. Sami poświęcili się modlitwie i pokucie.

Ich przykład podziałał na spokrewnione z nimi małżeństwo – Feliksa i Liliozy (też późniejszych świętych). Feliks, który swego czasu wyrzekł się wiary chrześcijańskiej, teraz powrócił na łono Kościoła, a jego żona już nie musiała kryć się z tym, że wierzy w Chrystusa. Przyłączyli się do Aureliusza i Natalii i razem z nimi publicznie głosili wiarę. Wkrótce cała czwórka została aresztowana. Razem z nimi uwięziono mnicha z Jerozolimy, Jerzego. Jerzy, który koniecznie chciał sobie zasłużyć na miano męczennika, sprowokował sędziego i podczas przesłuchania obraził Mahometa. Stracono Jerzego i czworo aresztowanych razem z nim więźniów.

Co oznacza imię Aureliusz?

Imię Aureliusz oznacza kogoś, kto pochodzi z rodu Aureliuszów.

Dzień św. Aureliusza – 27 lipca.

Źródło: Słownik patronów chrześcijańskich, Janina Kryńska, Wyd. Printex