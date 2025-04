Fot. Fotolia

Krótka historia świętej Edyty

Edyta Stein urodziła się 12 października 1891 roku we Wrocławiu jako najmłodsza z jedenaściorga rodzeństwa w ortodoksyjnej rodzinie żydowskiej. Dzień jej urodzin przypadł na żydowskie Święto Pojednania. Mimo wychowania w głęboko wierzącej rodzinie, Edyta już w wieku 15 lat zwątpiła w istnienie Boga, a kiedy miała 20 lat, uważała się już za ateistkę. Ukończyła studia humanistyczne we Wrocławiu oraz filozofię w Getyndze. Była asystentką słynnego filozofa Edmunda Husserla we Fryburgu.

Po wieloletnich studiach i zmaganiach z sumieniem w wieku 31 lat Edyta Stein przyjęła chrzest i komunię św. Zafascynowana postacią św. Teresy z Avila przyjęła na chrzcie jej imię. W roku 1933 wstąpiła do zakonu karmelitanek w Kolonii. W 1936 roku nawróciła się siostra Edyty, Róża i w dwa lata później też wstąpiła do karmelitanek. Już wkrótce obie siostry musiały uciekać z Niemiec przed pogromami Żydów. Zatrzymały się w miejscowości Echt w Holandii, gdzie w 1942 roku aresztowało je gestapo. Zostały wywiezione do Oświęcimia. W chwili aresztowania Edyta powiedziała do Róży: Chodź, idziemy za nasz naród. Siostry zginęły wraz z innymi Żydami w komorze gazowej w Brzezince 9 lub 10 sierpnia 1942 roku.

Co oznacza imię Edyta?

Imię Edyta ma pochodzenie germańskie, gdzie ead – posiadanie, bogactwo i guth – walka, co razem daje „walcząca o bogactwo” lub „bogata dzięki walce”.

Czemu patronuje św. Edyta?

Święta Edyta jest patronką Europy.

Dzień św. Edyty – 9 sierpnia.

