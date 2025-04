Fot. Fotolia

Dominik to imię dzisiaj dość rzadkie, warte jednak przypomnienia. Znamy co najmniej dwóch świętych noszących imię Dominik.

Krótka historia Dominika Guzmana

Przyszedł na świat około 1170 roku w Hiszpanii, w znakomitym rodzie Guzmanów z Kastylii. Po studiach został kanonikiem w Osmie. W tym czasie w południowej Francji działała sekta albigensów, którzy zaprzeczali podstawowym prawdom wiary, jak Trójca Święta, Wcielenie Syna Bożego i odkupienie, odrzucali sakramenty, burzyli kościoły, niszczyli obrazy i krzyże. Biskupi francuscy byli w stosunku do nich bezradni. Dominik poradził im, aby głosili Ewangelię naśladując Chrystusa w ubóstwie i wyrzeczeniu. Sam też podjął się tego zadania, skupiając wokół siebie licznych kapłanów ochotników, z których powstał później zakon dominikanów. Dominik zmarł w 1221 roku.

Czyim patronem jest św. Dominik Guzman?

Święty Dominik Guzman jest patronem Bolonii, Kordoby i Madrytu oraz zakonów dominikanów i dominikanek.

Dzień św. Dominika Guzmana – 8 sierpnia.

Dominik Savio i jego krótka historia

Jest najmłodszym kanonizowanym przez Kościół i już choćby z tego względu warto poznać tę postać. Urodził się w 1842 roku w wiosce Riva di Chieri w Piemoncie. Ojciec Dominika był rzemieślnikiem, matka krawcowa. Kiedy chłopiec miał dwanaście lat, spotkał Jana Bosco (też późniejszego świętego), który przyjął go do swoje Oratorium w Turynie. Między Dominikiem a Janem Bosco zrodziła się szczególna więź duchowa. Dominik Savio – dziecko przecież – miał wyjątkowo dojrzały stosunek do wiary chrześcijańskiej. Marzył o osiągnięciu świętości. Mówił o niej tak: Tu, na ziemi świętość polega na tym, aby stale być radosny i wiernie wypełniać swoje obowiązki. Niewiele miał czasu na dochodzenie do wytyczonego sobie celu, gdyż zmarł w wieku piętnastu lat. W 1950 roku został kanonizowany. Papież Pius XI powiedział o nim: Mały święty, ale gigant ducha.

Co oznacza imię Dominik?

Imię Dominik pochodzi od łacińskiego słowa dominicus – pański, należący do pana.

Czyim patronem jest św. Dominik Savio?

Święty Dominik Savio jest patronem ministrantów i młodzieży.

Dzień św. Dominika Savio – 9 marca.

Źródło: Słownik patronów chrześcijańskich, Janina Kryńska, Wyd. Printex