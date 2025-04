Fot. Fotolia

Gertruda z Novelles

Urodziła się w 626 roku w rodzinie książęcej. Gdy zmarł ojciec, Gertruda była jeszcze dzieckiem. Wdowa razem z córką przeprowadziła się do klasztoru Novelles w Belgii, który wcześniej sama założyła. Po latach Gertruda została jego przełożoną. Uczyniła z klasztoru ważny ośrodek naukowy i kulturalny, ze wspaniałą biblioteką. Gertruda – jak mówi jedna z legend – pewnego razu swoimi modlitwami pokonała plagę myszy i szczurów, czym uratowała plony z pól i ogrodów.

Komu patronuje święta Gertruda?

Święta Gertruda jest patronką ogrodników, walczących z gryzoniami, podróżnych, pielgrzymów, ubogich, wdów i chorych. Opiekuje się kotami.

Dzień św. Gertrudy z Novelles – 17 marca.

Gertruda Wielka

Urodziła się w 1256 roku w Turyngii w Niemczech. Prawdopodobnie była sierotą, dlatego w wieku 5 lat została oddana na wychowanie benedyktynom w opactwie Helfta. Spędziła tu całe życie, najpierw jako uczennica, zdobywając solidne wykształcenie humanistyczne i teologiczne, później jako mniszka. Gertrudę szczególnie interesowały literatura i filozofia. Tak bardzo poświęciła sie nauce, że w pewnym momencie zapomniała o sprawach boskich. Jednak Bóg przypomniał jej o sobie. Gertruda zaczęła mieć widzenia. Stała się mistyczką. Swoje przeżycia związane z wizjami zapisywała w pismach, które po niej pozostały. W jednym z nich znajduje sie opowieść o tym, jak podczas objawienia Bóg zapytał ją, czy pragnie zdrowia, czy cierpienia. Gertruda miała odpowiedzieć: Wszechmogący Boże, proszę, daj mi to, co podoba się Tobie. Nie dbaj o moje pragnienia. Ja wierzę, że to, co od Ciebie otrzymam, będzie dla mnie najlepszym darem. Gertruda zmarła w 1302 roku. Najpierw kult świętej Gertrudy występował lokalnie, w miejscu jej działalności, jednak na prośbę polskiego króla Augusta II Sasa papież Klemens XII rozrzeszył go na cały Kościół.

Co oznacza imię Gertruda?

Imię Gertruda składa się z germańskich członów ger – oszczep, dzida i trude – wierny, drogi, miły, co po połączeniu może oznaczać „wierna w sztuce władania dzidą”.

Czemu patronuje św. Gertruda?

Święta Gertruda Wielka jest patronką Ameryki Południowej, USA i hiszpańskiego miasta Tarragony.

Dzień św. Gertrudy Wielkiej – 16 listopada.

