Fot. Fotolia

Reklama

Dorota z Kapadocji

Krótka historia świętej Doroty



Żyła na przełomie III/IV wieku w Cezarei Kapadockiej w Małej Azji. Poniosła męczeńską śmierć za wiarę w Chrystusa w 304 roku. W źródłach czytamy: dręczono ja na katowni, potem bito pięściami, w końcu skazano na ścięcie mieczem. Gdy prowadzono ja na śmierć, pewien pisarz, Teofil, z ironią zawołał: Piękna dziewczyno, przyślij mi bukiecik róż i koszyczek jabłek z rajskich ogrodów twojego Oblubieńca. Gdy po egzekucji rozbawione towarzystwo komentowało śmierć dzielnej Doroty, w drzwiach salonu stanął posłaniec z bukietem róż i koszykiem jabłek i zwrócił się do Teofila: Te róże i jabłka przysyła ci moja siostra z ogrodu jej Oblubieńca. Teofil przeżył tak silny wstrząs, ze nawrócił się i sam niedługo oddał życie za wiarę.

Komu patronuje święta Dorota?

Święta Dorota jest patronką ogrodników, botaników, sprzedawców kwiatów, górników, piwowarów, położnych i młodych małżeństw.

Dzień św. Doroty – 6 lutego.

Dorota z Mątowów

Krótka historia błogosławionej Doroty

Urodziła się w 1347 roku w Mątowach Wielkich koło Malborka. Była córką osadników holenderskich. W młodości rodzice wydali ją za mąż za gdańskiego płatnerza Adalberta. Dorota urodziła dziewięcioro dzieci, lecz tylko jedno z nich przeżyło. Ośmioro padało ofiarą kolejnych epidemii, jakie nawiedzały te ziemie. Dorota przez całe życie w małżeństwie dążyła do osiągnięcia chrześcijańskiej doskonałości. Kiedy owdowiała udała się do Kwidzyna, gdzie miał swoją siedzibę biskup. Za zgodą hierarchii kościelnej Dorota zamurowała się w celi przylegającej do prezbiterium katedry, narzucając sobie w ten sposób bezustanną pokutę. Była stygmatyczką. Zmarła w 1394 roku.

Co oznacza imię Dorota?

Imię Dorota pochodzi od greckich doron – dar i theós – Bóg i znaczy Dar od Boga.

Reklama

Komu patronuje błogosławiona Dorota?

Błogosławiona Dorota jest patronką Pomorza, kobiet i odlewników.

Dzień błogosławionej Doroty – 25 czerwca.

Źródło: Słownik patronów chrześcijańskich, Janina Kryńska, Wyd. Printex