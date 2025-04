Duży brzuch w 11. tygodniu ciąży



Jestem teraz w 11. tygodniu ciąży. Ale jedno mnie niepokoi, tzn. mam bardzo duży brzuch przypominający piłkę do kosza. Pojawił się on bardzo szybko, a raczej jestem szczupłej budowy osobą. Nie powiem, że jest to bardzo krępujące. Ale jak czytam wszelkie informacje dotyczące wielkości brzucha to martwi mnie fakt że większość kobiet pisze, że ich brzuszek widoczny był dopiero (i to lekko) około 5 miesiąca. Jest to moja druga ciąża (pierwsza 9 lat temu) i wtedy faktycznie brzuszek przez długi czas był prawie niewidoczny. Gdy byłam na wizycie u ginekologa w 9. tygodniu ciąży to lekarz powiedział, że mam się nie martwić, jeść śliwki, pić jogurty i względnie przyjmować espumisan. Niestety to nie pomaga a brzuszek staje się coraz większy. Następną wizytę mam za 2 tygodnie. Bardzo proszę o odpowiedź. Naprawdę się martwię tym stanem. Czy ten brzuch może tak szybko rosnąć? Dodam, że często jest twardy. Czy będzie tak rósł przez cały czas?

Ania

To czy brzuch widać w 15 czy 20 tygodniu zależy od budowy ciała ciężarnej. Jednak najważniejsze jest to czy wysokość dna macicy znajduje się na odpowiednim poziomie. Zwykle brzuch u ciężarnej widać około 16. tygodnia. Jednak nie ma na to reguły. Czasami bywa tak, że w kolejnej ciąży brzuch jest większy niż w tym czasie w poprzedniej ciąży. Być może ma pani wzdęcia stąd też brzuch jest twardy. Powinna pani dbać o regularne wypróżnienia stąd zalecenie jedzenia śliwek, jogurtów i przyjmowania espumisanu. Jeśli lekarz prowadzący ciążę nie stwierdza w badaniu nic niepokojącego to proszę być spokojną. Brzuch jest większy u ciężarnych w ciąży bliźniaczej lub jeśli występuje wielowodzie( wielowodzie ostre nie występuje przed 12. tygodniem ciąży, najczęściej w 16.-24. tygodniu ciąży). Jednak w pani przypadku lekarz nic takiego nie stwierdził.

Serdecznie pozdrawiam