Dobre kosmetyki dla kobiet w ciąży, krem i olejek przeciwko rozstępom Mamamil, cena ok. 32 zł

Dobre kosmetyki dla kobiet w ciąży, krem przeciwko rozstępom Mustela, cena ok. 66 zł

Dobre kosmetyki dla kobiet w ciąży, krem ujędrniający piersi Bielenda, cena ok. 18 zł

Dobre kosmetyki dla kobiet w ciąży, olejek ujędrniający Nivea, cena ok. 20 zł

Dobre kosmetyki dla kobiet w ciąży, peeling do ciała Farmona, cena ok. 18 zł

7 z 11

Dobre kosmetyki dla kobiet w ciąży, ujędrniający olejek przeciw rozstępom Phenome, Mommy to be, cena: ok. 129 zł