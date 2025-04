Fot. Fotolia

Woda to ważny element każdej diety. Wspiera wszystkie czynności życiowe organizmu, dlatego ma szczególne znaczenie dla kobiet w ciąży i najmłodszych dzieci, które w pierwszych trzech latach życia rozwijają się bardzo intensywnie. Picie wody w odpowiednich ilościach poprawia samopoczucie przyszłej mamy, a już po porodzie wspiera laktację oraz doskonale gasi pragnienie niemowlęcia. Woda jest bazą do przygotowywania mleka modyfikowanego, gdy – z różnych względów – mama nie może karmić piersią.

Woda w diecie ciężarnej

W ciąży wzrasta zapotrzebowanie na płyny. Wynika to przede wszystkim ze zwiększenia się objętości krwi w organizmie przyszłej mamy. Dlatego eksperci zalecają, aby woda źródlana stanowiła 60-80% wszystkich dostarczanych płynów. Równocześnie radzą, aby całkowicie wyeliminować słodzone, barwione, energetyzujące i gazowane napoje*.

Rodzaj spożywanych przez mamę napojów ma także duże znaczenie podczas karmienia piersią.

Ponad połowa mam, które wzięły udział w ankiecie internetowej przeprowadzonej na stronie BebiKlub.pl, uznała rozpoczęcie karmienia piersią za najważniejszą zmianę związaną z rozwojem dziecka. Mamy powinny być świadome, że od tego, jak komponują swoją dietę, zależy zdrowie dziecka. Aby wspierać zdrowy rozwój maluszka, warto wybierać wodę źródlaną dobrej jakości. Nawadnia i regeneruje organizm, oczyszcza go z toksyn i wspiera laktację.

Woda w diecie niemowlęcia

Mleko jest dla niemowlęcia podstawowym i najważniejszym źródłem składników odżywczych. Zgodnie ze stanowiskiem Światowej Organizacji Zdrowia, wszystkie potrzeby żywieniowe przez pierwszych 6 miesięcy życia dziecka zaspokoi mleko mamy. Po tym czasie należy rozpocząć rozszerzanie diety malucha, kontynuując karmienie mlekiem kobiecym. Jeśli natomiast niemowlę jest karmione mlekiem modyfikowanym, to urozmaicanie posiłków można rozpocząć od 5. miesiąca życia. Bez względu na rodzaj mleka spożywanego przez dziecko, ok. 80% jego składu stanowi woda. Mleko mamy ma zmienny skład – zaspakaja i głód, i pragnienie, dlatego zaleca się karmić „na żądanie”.

Gdy maluszek na przykład ssie pierś jedynie przez chwilę, kiedy wypływa z niej wodnisty pokarm, oznacza to, że nie jest głodny, a jedynie spragniony.

Jaka woda jest najzdrowsza dla mamy i dziecka?

Zarówno mamie jak i małym dzieciom zaleca się regularne picie wody – nie tylko wtedy, gdy organizm odczuwa pragnienie. Jednak jak wśród licznych rodzajów wód znaleźć najlepszą? Przede wszystkim organizm malucha nie potrzebuje dodatkowych porcji minerałów, których nadmiar mógłby obciążać delikatne nerki dziecka. Komplet potrzebnych składników odżywczych otrzymuje ono wraz z mlekiem mamy lub mlekiem modyfikowanych. Dlatego najlepszą wodą jest dla malucha woda źródlana lub naturalna woda mineralna, która doskonale nadaje się także do przygotowania mleka modyfikowanego.

Każda przyszła lub karmiąca mama, musi pamiętać, że to co pije, wpływa bezpośrednio na zdrowie i samopoczucie jej dziecka. Zaleca się, aby wybierała wodę niskozmineralizowaną lub wodę źródlaną, co pozwoli zachować kontrolę nad ilością minerałów w organizmie. Aby urozmaicić neutralny smak wody, mama może dodać do niej cytrynę, plasterki świeżego ogórka lub kilka listków świeżej mięty.

