Badanie grupy krwi



Obowiązkowe w czasie ciąży jest badanie grupy krwi, między innymi w celu wykluczenia konfliktu Rh oraz rzadziej występującego antygenu Kell.

Każda komórka organizmu ma na sobie wiele antygenów. Jednym z nich jest czynnik Rh.

Jeżeli u matki czynnik Rh jest ujemny, czyli nie ma komórek krwi, na których powierzchni są antygeny, to badaniu poddaje się także ojca. Jeżeli on też ma czynnik ujemny, nie jest to szkodliwe dla dziecka. Natomiast wynik dodatni u ojca oznacza, że może go odziedziczyć dziecko, a układ odpornościowy matki może wtedy wytwarzać przeciwciała zwalczające „obcy” płód.

Dlaczego zagrożenie wzrasta przy drugiej ciąży?



Zagrożenie wzrasta w drugiej ciąży, ponieważ w organizmie kobiety mogła pozostać krew z pierwszego porodu czy poronienia.

Przeciwciała kolejnego płodu mogą przeniknąć do organizmu kobiety i zaatakować krwinki czerwone, powodując ich rozpad, czyli hemolizę. W konsekwencji powstaje wiele powikłań niebezpiecznych dla płodu.

Cel: zapobieganie powstawania przeciwciał anty –Rh

Działaniem profilaktycznym jest więc zapobieganie powstawaniu przeciwciał anty –Rh. W Polsce podaje się jednorazowo immunoglobulinę w postaci zastrzyku domięśniowego po porodzie i poronieniu.

Dzięki punkcji owodni można także sprawdzić grupę krwi dziecka. Jeżeli czynnik Rh byłby dodatni, monitoruje się poziom przeciwciał w organizmie matki i jeżeli jest on ryzykowny dla zdrowia dziecka, wykonuje się transfuzję krwi z czynnikiem Rh ujemnym.

Badanie krwi i moczu



Badanie krwi określa także poziom przeciwciał przeciwko różyczce, kile, rzeżączce, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, chlamydiozie, wirusowi HIV.

Badanie moczu określa zawartość cukru, białka, leukocytów, krwinek czerwonych i bakterii.

Badania te są zlecane standardowo przez lekarza prowadzącego ciążę.

