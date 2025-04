Obecnie niemal naturalnym jest, że każda przyszła mama jak tylko dowie się, że ma w sobie bobasa, nie może się doczekać, kiedy pozna jego płeć. Ale czy jest to konieczność? Może warto zastanowić się nad alternatywą i poczekać z wiadomością o płci aż do porodu. Dałabyś radę?

Reklama

Dlaczego nie warto poznawać płci dziecka przed porodem?

1. Nie będziesz rozczarowana, jeśli okaże się, że lekarz się pomylił

Im lepszy sprzęt i bardziej wykwalifikowany lekarz, tym prawdopodobieństwo pomyłki jest mniejsze, ale zawsze jakieś jest. Dlatego też lekarze często asekurują się, mówiąc, że na 100 procent to będzie wiadomo dopiero przy porodzie.

2. Nauczysz się cierpliwości i radość z poznania malucha będzie tym większa

Obecnie chcemy mieć wszystko na już. A na najlepsze rzeczy warto przecież poczekać. Co to będzie za niespodzianka!

3. Poród nie będzie oznaczał bólu i strachu, a rozwikłanie wielkiej zagadki

Przyszłe mamy często mówią, że ciekawość poznania płci malucha tak bardzo je mobilizuje do aktywności przy porodzie, że nie jest on już dla nich wcale taki przerażający.

4. Będziesz mogła usłyszeć radosne "chłopiec!" lub "dziewczynka!"

Przez wiele lat takie właśnie okrzyki królowały na wszelkich porodówkach. Teraz, kiedy większość mam zna już płeć dziecka, ta tradycja zanika. A szkoda.

5. Będziesz mogła skompletować uniwersalną wyprawkę

Dziewczynka musi być odziana od stóp do głów na różowo, a chłopiec na niebiesko? Wcale niekoniecznie!

6. Nie będziesz musiała w ciąży tłumaczyć się, czy jesteś zadowolona z płci dziecka

To głupie, że wszyscy pytają, czy cieszysz się, że będzie syn lub córka. To oczywiste, że się cieszysz, bo to twoje dziecko i najważniejsze jest dla ciebie to, by urodziło się zdrowe.

7. Bardziej skupisz się na ochronie życia, które jest w tobie, niż na różnych gadżetach i akcesoriach, które powinnaś kupić

Przyszłe mamy gdy już poznają płeć, często zapominają nieco o dziecku, a zaczynają szaleć na punkcie wszystkich "niezbędnych" rzeczy, które muszą kupić. Bo przecież skoro już wiedzą, czy będzie chłopiec czy dziewczynka, mogą wybrać kolor gadżetów. A czy nie lepiej poczekać z tym całym zamieszaniem do momentu pojawienia się dziecka na świecie, a teraz skupić się na zdrowiu i spokoju w ciąży?

8. Będziesz inna niż wszyscy

Nie musisz podążać za tłumem. Wszyscy poznają płeć dziecka podczas USG, gdy tylko jest ona choć trochę widoczna? No i co z tego. Ty wcale nie musisz. No bo czy ma to naprawdę aż takie przeważające znaczenie?

Reklama

Sprawdź też inne porady dla ciężarnych:

Kiedy czuje się pierwsze ruchy dziecka?Jak pielęgnować ciało w ciąży?Łożysko przodujące a ciąża i poród