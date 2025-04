fot. Fotolia

DHA to najlepiej poznany i przebadany składnik odżywczy. Eksperci wskazują na jego pozytywne, wielokierunkowe działanie na nasz organizm już od pierwszych dni od poczęcia. DHA odpowiada m.in. za prawidłowy rozwój układu nerwowego i wzmacnianie odporności, zmniejszając ryzyko infekcji górnych dróg oddechowych, a także zachorowań na astmę czy alergię. Składnik ten powinien być uwzględniany w diecie kobiet w ciąży i dzieci. Nie tylko jednak przyszłe mamy i maluchy mogą czerpać z jego prozdrowotnych właściwości. O kwasach Omega-3 powinna pamiętać cała rodzina. Jakie korzyści płynął z utrzymywania ich właściwego poziomu organizmie?

Korzyści kwasu DHA dla rozwoju dziecka

Kluczową rolę w organizmie odgrywa układ nerwowy. Jest on swoistym centrum dowodzenia i kontroli. Układ ten reguluje pracę wszystkich narządów wewnętrznych, odpowiadając za ich prawidłowe funkcjonowanie. Rejestruje bodźce i przetwarza informacje, pośrednicząc w naszym kontakcie ze światem zewnętrznym. Sprawnie działający układ nerwowy zapewnia nam długie, aktywne życie. Warto zadbać o jego prawidłowy rozwój od pierwszych dni życia i chronić w wieku dorosłym.

Każda mama pragnie, aby jej maluch prawidłowo się rozwijał i cieszył zdrowiem, ale też był bystry, dobrze radził sobie w szkole i w kontaktach z rówieśnikami. Okazuje się, że jednym z czynników, które temu sprzyjają jest dobrze zbilansowana dieta, która wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Na uwagę zasługuje szczególnie jeden składnik odżywczy – kwas dokozaheksaenowy, czyli DHA. Stanowi on 97% wszystkich kwasów Omega-3 obecnych w mózgu oraz 95% w siatkówce oka. Nie tylko buduje, ale również chroni komórki najważniejszego z układów naszego organizmu.

Odpowiedni poziom wielonienasyconych długołańcuchowych kwasów tłuszczowych w organizmie (w tym DHA), sprzyja prawidłowemu rozwojowi psychomotorycznemu i umysłowemu dziecka. Dzięki nim maluchy szybciej opanowują nowe umiejętności, takie jak czytanie i pisanie. "Prowadzone na świecie badania naukowe wykazują ponadto, że dzieci z wyższym stężeniem DHA w organizmie mają lepszą ostrość widzenia, ponieważ DHA zwiększa czułość siatkówki na bodźce świetlne. Pełni też kluczową funkcję m.in. w procesie tworzenia impulsów elektrycznych, które docierają do kory mózgowej. Kwas ten jest również odpowiedzialny za regulację, przenikalność i płynność błon komórkowych oraz wymianę międzykomórkową w siatkówce oka" – wylicza Agnieszka Pawłowska-Wypych, biotechnolog, honorowy członek Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego i dyrektor ds. nauki i rozwoju w firmie Sequoia.

DHA sprzyja nie tylko prawidłowemu rozwojowi mózgu i siatkówki oka u dzieci, ale również chroni komórki układu nerwowego, zapewniając im prawidłowe funkcjonowanie w dorosłym wieku – poprawia pamięć, kojarzenie i koncentrację. Na świecie prowadzone są m.in. badania dotyczące zależności między stężeniem DHA w organizmie a zmniejszeniem ryzyka wystąpienia zaburzeń neurologicznych związanych z wiekiem, np. choroby Alzheimera. "Kwas dokoheksaeonowy wpływa nie tylko na sprawność umysłu, ale również na kondycję naszego narządu wzroku przez całe życie. Przyjmowanie DHA zmniejsza m.in. ryzyko rozwoju zwyrodnienia plamki żółtej. Schorzenie to jest najczęstszą przyczyną pogarszania się jakości widzenia u osób powyżej 50. roku życia" – dodaje Agnieszka Pawłowska-Wypych.

Serce jak dzwon

DHA sprzyja zatem zdrowiu całej rodziny i powinien być uwzględniany w diecie nie tylko małego dziecka, ale również jego rodziców i dziadków. Szczególnie, że wpływa nie tylko na kondycję układu nerwowego, ale odpowiada również za sprawne funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego. Kwasy z rodziny Omega-3 stanowią ważny budulec tkanek i narządów. DHA przyjmowany w parze z EPA pomaga m.in. w utrzymaniu prawidłowego poziomu trójglicerydów we krwi. Jest to o tyle istotne, ponieważ podwyższone stężenie trójglicerydów we krwi prowadzi do takich schorzeń jak cukrzyca, otyłość czy choroby serca.

"Zdrowotne właściwości kwasów Omega-3 wynikają m.in. z faktu, iż biorą one udział w syntezie eikozanoidów. Są to cząsteczki aktywne biologicznie, które wykazują wielokierunkowy, zdrowotny wpływ na nasz organizm. Działają przeciwzakrzepowo i przeciwzapalnie, chroniąc układ sercowo-naczyniowy przed wieloma schorzeniami. Ponadto wpływają na ograniczenie kurczliwości naczyń krwionośnych, regulując tym samym ciśnienie krwi w naszym organizmie. Przez wzgląd na zdrowotne właściwości Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności zaleca osobom dorosłym codzienne przyjmowanie 250 mg DHA+EPA" – informuje Agnieszka Pawłowska-Wypych.

