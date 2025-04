W ciąży występuje wyższe zapotrzebowanie na poszczególne składniki pokarmowe, witaminy i minerały, które w diecie wegetariańskiej należy suplementować lub uzupełniając poszczególnymi produktami bezmięsnymi.

Wegetarianizm a ciąża - zalecenia

Naukowcy mają odmienne zdanie co do bezpiecznego i zdrowego przebiegu ciąży kobiety, która jest na diecie wegetariańskiej. Każda dieta eliminacyjna prowadzi do pewnych niedoborów. Wegetariańska dieta jest dość trudna w zbilansowaniu i w jej trakcie mogą wystąpić znaczące deficyty.

Kobiety w ciąży na diecie wegetariańskiej lub wegańskiej powinny być w stałym kontakcie z dietetykiem po to, by ustalić konkretną suplementację oraz zbilansować posiłki wegetariańskie.

Zalecenia ​żywieniowe dla wegetarianek - grupy produktów1



35-60% - produkty zbożowe (6 porcji dziennie, np. kromka chleba, 1/2 szklanki kaszy),

20-25% - warzywa (4 porcje dziennie),

5-15% - rośliny strączkowe (5 porcji dziennie),

5-15% - owoce (2 porcje), orzechy i pestki (1 porcja ok. 60 g),

0-10% - produkty białkowe (5 porcji), np. tofu, masło orzechowe, jajko.

Dieta wegetariańska w ciąży - produkty bogate w białko

W diecie kobiety w ciąży, która nie spożywa mięsa, powinny się znaleźć rośliny strączkowe, które są podstawowym źródłem białka, budulca tkanek i narządów dziecka.

soja (nasiona, tofu),

mąka orzechowa,

zarodki pszenne,

orzechy arachidowe,

soczewica czarna, czerwona i zielona, bakłażan,

fasola czarna,

ciecierzyca.

Dieta wegetariańska w ciąży - produkty bogate w żelazo

U ciężarnych, zwłaszcza wegetarianek, często diagnozuje się niedokrwistość w ciąży. Anemia spowodowana niedoborem żelaza, prowadzi do przemęczenia czy nawet porodu przedwczesnego. Suplementacja żelazem u kobiet z niedokrwistością, powinna mieć miejsce już przed zajściem w ciążę, by obniżyć ryzyko wystąpienia wad rozwojowych u płodu. Osoby na diecie wegetariańskiej powinny przyjmować żelazo jako osobny suplement, a nie jako kompleks witaminowo-mineralny oraz wprowadzić do diety produkty bogate w ten składnik:

tymianek,

majeranek,

imbir mielony,

dynia (pestki łuskane),

otręby pszenne,

sezam,

soja, nasiona suche,

ziarno amarantusa,

zielone warzywa liściaste,

żółtko jaja.

Dieta wegetariańska w ciąży - produkty bogate w foliany

Dieta wegetarianek jest bogatsza w kwas foliowy, niż dieta kobiet jedzących mięso, ale i tak rekomenduje się suplementację. Niedobór kwasu foliowego może prowadzić do wzrostu ryzyka wad serca u dziecka, wad zaporowych układu moczowego, poronienia, zakrzepicy. Do diety warto włączyć:

drożdże,

młody jęczmień,

fasolę mung,

ciecierzycę,

soczewicę czarną,

zarodki pszenne,

szpinak.

Czym zastąpić mięso w ciąży

Ciąża wegetariańska musi być pod ścisłym nadzorem lekarza i dietetyka, bo wykluczenie mięsa w diecie powoduje utratę źródła przyswajalnego łatwo żelaza, witamin PP, B12, B1,B2 i cynku. Rezygnacja z ryb jest z kolei związana z ryzykiem niedoborów wielonasyconych kwasów tłuszczowych potrzebnych do rozwoju siatkówki oka i mózgu dziecka.

Kluczową rolę w diecie wegańskiej i wegetariańskiej jako zamienniki mięsa, odgrywają produkty na bazie soi, soczewicy (tofu i tempeh w ciąży), fasoli i ciecierzycy, ale trzeba mieć na uwadze, że są to produkty ciężkostrawne, zwł. w ciąży, kiedy dolegliwości (zaparcia w ciąży, zgaga) mogą być uciążliwe.

Warto rozważyć na diecie wegetariańskiej włączenie do niej serów, jogurtów i innych produktów mlecznych, a także jaja. Dieta wegańska jest o wiele bardziej restrykcyjna.

Ciąża wegetariańska - suplementacja

W ciąży bardzo istotne jest spożywanie produktów bogatych w potrzebne składniki odżywcze, a także suplementacja - szczególnie kwasów omega-3, witaminy B12 i witaminy D. Zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego z 2014, ciężarna wegetarianka powinna przyjmować:

Kwas foliowy: 0,4 mg na dobę (lub więcej),

Magnez: 200-1000 mg na dobę,

DHA: 600 mg na dobę (lub więcej)

Witamina D: 2000 IU na dobę,

Jod: 200 μg na dobę,

Witamina B12: 2,6 μg na dobę.

