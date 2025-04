+ 12 kg

W pierwszym trymestrze ciąży nie powinna ulec zmianie energetyczność spożywanych posiłków. W okresie tym rozwijają się u maluszka wszystkie układy i narządy, które w dalszym okresie ciąży będą zwiększały swoją masę. Dlatego właśnie kaloryczność diety zwiększa się dopiero w drugim i trzecim trymestrze ciąży, średnio o około 300 kcal.

Reklama

Nie oznacza to, że przyszła mama może sobie pozwolić na wprowadzenie do codziennej diety bezkarnej ilości rozmaitych produktów spożywczych. Nadal powinna zwracać uwagę na produkty pełnowartościowe w swoim codziennym jadłospisie.

Warto zwrócić uwagę, że niekontrolowane objadanie się w ciąży może prowadzić do zbytniego przyrostu masy ciała kobiety, a zarazem płodu. W konsekwencji może to doprowadzić do powikłań podczas porodu, oraz późniejszych problemów dziecka ze zdrowiem i utrzymaniem prawidłowej masy ciała w dorosłym życiu. Kobieta przez okres ciąży powinna średnio przybrać na masie ciała około dwunastu kilogramów.

A zatem czego nie jeść w ciąży?

Przeczytaj: Waga w ciąży - ile można przytyć?

Kwasy tłuszczowe typu trans

Do produktów spożywczych, które nie powinny się znaleźć w menu kobiety ciężarnej, należą niektóre słodycze, herbatniki, torty, ciasteczka. Poza dużą ilością cukrów prostych, zawierają również szkodliwe dla zdrowia kwasy tłuszczowe typu trans. Jeżeli pojawia się potrzeba zjedzenia czegoś słodkiego najlepiej wybierać świeże owoce, które poza energią dostarczą również niezbędne w ciąży witaminy, składniki mineralne oraz błonnik.

Kwasy tłuszczowe trans występują także w daniach typu fast-food oraz niektórych margarynach. Izomery trans przechodzą przez łożysko i mogą powodować m. in. zahamowanie wzrostu płodu.

Kobieta ciężarna powinna pamiętać o dokładnym czytaniu etykiet na produktach spożywczych oraz o omijaniu żywności wysoko przetworzonej np. zupek czy sosów w proszku. Dzięki temu pominie wiele sztucznych substancji dodatkowych takich jak: słodziki, konserwanty, barwniki. Związki te mają na celu wydłużenie trwałości produktu, nadanie mu odpowiedniej barwy lub słodkości, nie są natomiast pożądane przez nasz organizm, który musi poradzić sobie z ich wydaleniem.

Przyszła mama powinna także unikać produktów smażonych, zup na tłustych rosołach, ciężkich zaprawianych sosów, które sprawiają, że dieta staje się ciężkostrawna.

Alkohol i kawa – wykluczone

W diecie przyszłej mamy ważną rolę odgrywa jakość oraz ilość spożywanych płynów. Kobieta ciężarna powinna ograniczyć spożycie kawy. Niewskazane jest również spożycie mocnej herbaty oraz napojów zawierających barwniki, słodziki oraz konserwanty.

Z diety zdecydowanie należy wykluczyć alkohol. Już niewielkie jego ilości mogą przechodzić do krwi dziecka. Warto zwrócić uwagę, że alkohol we krwi płodu osiąga takie samo stężenie jak we krwi matki.

Spożywanie alkoholu w ciąży może prowadzić do przedwczesnego porodu, uszkodzenia mózgu dziecka, nieprawidłowego rozwoju układu nerwowego oraz krwionośnego, wad serca oraz zmniejszenia odporności maluszka na choroby.

Zobacz też: Zwiększone wypadanie włosów po ciąży - co robić?

Reklama

Joanna Wielowska

SetPoint Doradztwo Żywieniowe

www.setpoint.pl