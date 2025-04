Malec rozwija się na gruncie tych składników, które dostaje od ciebie. To, jak się odżywiasz: czy jadasz warzywa i owoce, ciemne pieczywo, chude mięso oraz ryby, czy wolisz colę i hamburgery, będzie miało wpływ na zdrowie smyka także za... kilkadziesiąt lat! Dowiedz się, jak ułożyć pełnowartościowe menu dla ciężarnej.

Reklama

ZBOŻA: pieczywo, płatki, kasze - jedz 4 razy dziennie

Myślisz, że chleb, kasze, makarony i płatki to źródło niepotrzebnych kalorii? Są najważniejsze! Znajdują się w nich węglowodany złożone, które – w odróżnieniu od prostych – zapewniają energię na długie godziny. Są tu też białko, witaminy z grupy B, magnez, żelazo, cynk i błonnik zapobiegający zaparciom.

Co wybierać?

Więcej witamin i cennych składników jest w pieczywie razowym i grahamie . Są one 2 razy bogatsze w żelazo i cynk niż biały chleb.

. Są one 2 razy bogatsze w żelazo i cynk niż biały chleb. Wybieraj gruboziarniste kasze. Najbardziej wartościowe są kasze gryczana oraz jaglana.

Najbardziej wartościowe są oraz Sięgaj po płatki owsiane. Są najzdrowsze!

WITAMINY: warzywa - jedz 3 lub 4 razy dziennie

Mają mnóstwo składników mineralnych, witaminy oraz błonnik. Jedz je w kilku porcjach codziennie (ok. 500 g). Najlepiej dodawaj warzywa do każdego posiłku. Na śniadanie mogą to być rzodkiewki, na obiad – gotowane ziemniaki i sałata, a na kolację – pomidor i kwaszony ogórek.

Co wybierać?

Wybieraj warzywa jak najbardziej urozmaicone. Każdego dnia funduj sobie inny zestaw.

Każdego dnia funduj sobie inny zestaw. Pamiętaj, że w żółtych i pomarańczowych jest prowitamina A, która korzystnie wpływa na wzrok.

jest prowitamina A, która korzystnie wpływa na wzrok. W zielonych warzywach, jak brokuły, szpinak, zielony groszek, brukselka, sałata, szparagi, kapusta włoska są żelazo (dzięki niemu unikniesz anemii) i foliany (zapobiegają wadom neurologicznym u dziecka).

WITAMINY: owoce - jedz 3 razy dziennie

Są bogate w witaminy, zwłaszcza C, beta-karoten, składniki mineralne i błonnik.

Co wybierać?

Sięgaj w ciąży po owoce sezonowe .

. Pamiętaj, że maliny, porzeczki, jagody, agrest, poziomki, gruszki, jabłka, śliwki – owoce rosnące w naszej strefie klimatycznej – są najzdrowsze.

– owoce rosnące w naszej strefie klimatycznej – są najzdrowsze. Uważaj na owoce południowe. Możesz jeść banany, pomarańcze albo mango, ale nieczęsto. Ich spore ilości w diecie mogą spowodować, że maluszek się na nie uczuli.

NABIAŁ: mleko i jego przetwory - jedz nie rzadziej niż 3/4 razy dziennie

Jeśli nie masz alergii na krowie mleko, w czasie ciąży jedz nabiał. To najlepsze źródło dobrze przyswajalnego wapnia. Właśnie teraz potrzebujesz go naprawdę dużo, bo maleństwo buduje z niego kości. Wapń zapobiega też osteoporozie i przedwczesnemu porodowi. W pierwszym trymestrze wypijaj dziennie 3 szklanki mleka lub mlecznych napojów, w drugim i trzecim trymestrze – 4 (jedną możesz zastąpić twarogiem).

Co wybierać?

Zrezygnuj z serów pleśniowych i brie. Mogą w nich być pałeczki listeriozy - bakterii, którą zakażenie w ciąży grozi poważnymi chorobami dziecka.

Mogą w nich być pałeczki listeriozy - bakterii, którą zakażenie w ciąży grozi poważnymi chorobami dziecka. Sery żółte jedz rzadko. Jest w nich dużo wapnia, ale i sól (sprzyja powstawaniu obrzęków) oraz szkodliwe konserwanty.

BIAŁKO: mięso, ryby, strączki - jedz raz dziennie

W mięsie znajduje się mnóstwo dobrze przyswajalnego białka, składniki mineralne i witaminy. Jest tu też żelazo lepiej wchłaniane niż z produktów roślinnych. Jego braki mogą być przyczyną niedokrwistości.

Objawy anemii w ciąży

Co wybierać?

Wybieraj chude gatunki mięsa (indyk, kurczak, cielęcina, chuda wołowina). Unikaj tłustej wieprzowiny i wykrawaj tłuszcz.

(indyk, kurczak, cielęcina, chuda wołowina). Unikaj tłustej wieprzowiny i wykrawaj tłuszcz. Wędliny jedz najwyżej 2–3 razy w tygodniu. Są sztucznie konserwowane, dodaje się do nich sól i azotyny, dzięki którym mają bardzo ładny wygląd.

Są sztucznie konserwowane, dodaje się do nich sól i azotyny, dzięki którym mają bardzo ładny wygląd. 2 razy w tygodniu mięso na obiad zastąp rybą. Najlepsze są morskie: śledź, makrela, łosoś, szprotki, sardynki. Znajduje się w nich dużo jodu (m.in. wspomaga przemianę materii), nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3.

Najlepsze są morskie: Znajduje się w nich dużo jodu (m.in. wspomaga przemianę materii), nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3. Raz w tygodniu sięgaj po fasolę, groch i bób. Jeśli jednak masz po nich wzdęcia, możesz z nich zrezygnować.

ENERGIA: tłuszcze - jedz nie za dużo i nie za często

Niektóre są widoczne (np. masło, olej), inne ukryte, np. w serze czy orzechach.

Co wybierać?

Gotuj, nie smaż. Możesz też piec, dusić . W czasie smażenia wszystko nasiąka tłuszczem. Jeśli pieczesz kurczaka lub indyka, zdejmij z nich skórkę.

Możesz też . W czasie smażenia wszystko nasiąka tłuszczem. Jeśli pieczesz kurczaka lub indyka, zdejmij z nich skórkę. Cienko smaruj kanapki. Używaj niewielkiej ilości masła lub miękkich margaryn , które nie zawierają izomerów trans.

, które nie zawierają izomerów trans. Używaj oliwy do sałatek. Najlepsza jest ta z oliwek lub olej rzepakowy.

Dowiedz się więcej o zdrowym odżywianiu:

7 powodów, dla których powinnaś pić kefiry

Co z czym jeść? 6 najzdrowszych miksów

Które owoce i warzywa tuczą?

Reklama

na podstawie tekstu autorstwa Łucji Tolak/Będę mamą