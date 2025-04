Zastanawiasz się, czy w ciąży można jeździć na rowerze i czy jest to bezpieczne? Jeśli do tej pory rowerowa aktywność była ci bliska, nie rezygnuj z niej, a skonsultuj z lekarzem swoje zamiary i dostosuj trasy i tempo do możliwości, zwł. w I trymestrze. Warunkiem uprawiania tego sportu, jest m.in. brak komplikacji ciążowych.

Jazda rowerem ma mnóstwo zalet: dotlenia organizm, poprawia krążenie, zapobiega żylakom i pozytywnie wpływa na samopoczucie. Jazda na rowerze w ciąży na świeżym powietrzu jest zalecana, podobnie jak inne aktywności fizyczne w ciąży. Nie rezygnuj z niej - jeśli do momentu zajścia w ciążę, czynnie uprawiałaś ten sport. Jeżeli przed ciążą nie wsiadałaś na rower - nie decyduj się na to dopiero w trakcie jej trwania.

Pytanie czy w ciąży można jeździć na rowerze wydaje się dość logiczne: duży brzuch ciążowy może przeszkadzać w jeździe. Pamiętaj jednak, że ciąża najczęściej staje się wyraźnie widoczna ok. 20 tygodnia ciąży, zatem ciążowy brzuch zacznie ci ew. uprzykrzać jazdę w II i III trymestrze. Musisz być przygotowania także na inne fizyczne niedogodności związane z zaawansowaną ciążą:

spłycony oddech,

bóle miednicy i bioder,

częsta potrzeba oddawania moczu,

ból i skurcze łydek.

Dlatego też ginekolodzy zalecają aktywnym mamom najwyższą ostrożność zwł. w II i III trymestrze. Pierwszy trymestr ciąży często objawia się przykrymi dolegliwościami ciążowymi i jazda na rowerze może być jedną z ostatnich rzeczy, na które przyjdzie ci ochota. Lekarze ginekolodzy wskazują, że jazda na rowerze w ciąży to propozycja dla aktywnych kobiet, które w ciąży czują się dobrze i nie występują żadne patologiczne objawy lub zagrożenia. Skonsultuj z lekarzem, czy twój stan nie wykazuje przeciwwskazań do uprawiania tego sportu.

Lekarz prowadzący będzie najbardziej kompetentną osobą, aby odpowiedzieć na pytanie czy możesz jeździć na rowerze w ciąży. Przeciwwskazania do jazdy na rowerze w ciąży, to m.in.

anemia,

nadciśnienie,

niedociśnienie,

ciąża mnoga,

cukrzyca,

łożysko przodujące,

krwiaki na macicy,

krwawienie lub plamienie z dróg rodnych,

poronienia w przeszłości.

Jeśli już wiesz, że twoja ciąża przebiega prawidłowo, skonsultowałaś z lekarzem za i przeciw i marzysz o powrocie na rower, pamiętaj że jazda na rowerze w ciąży obliguje cię do zachowania ekstremalnego bezpieczeństwa i zaplanowania jazdy na rowerze. Pamiętaj o:

posiadaniu kasku,

zabieraniu ze sobą dużej butelki wody,

dobraniu roweru: najlepszym jednośladem dla ciężarnej jest miejska damka lub rower trekkingowy (obniżona górna rura pozwala wygodnie wsiadać i zsiadać z roweru),

szerokim siodełku, które daje dobre podparcie dla miednicy i nie powoduje ucisku,

amortyzowanej sztycy podsiodłowej,

koszu lub bagażniku rowerowym zamiast plecaka,

sprawdzeniu stanu technicznego roweru (hamulce!).

Bezpieczna jazda w ciąży na rowerze to też taka, podczas której nie narażasz się na potencjalne ryzyko kolizji na zatłoczonej ścieżce, częstym przechodzeniu przez pasy (wsiadaniu i zsiadaniu z roweru), wdychaniu spalin samochodowych. W ciąży zrezygnuj z wypadów na bezdroża, ale postaw na wiejskie drogi i ścieżki, niezatłoczone ulice.

Zapomnij o górskich przejażdżkach, wielogodzinnych maratonach czy wyboistych trasach. Jeżdżąc na rowerze w ciąży wybieraj łatwe drogi: gładkie, asfaltowe ścieżki rowerowe, ale - jeśli to możliwe - oddalone od miejskiego zgiełku.

Ważne jest także, abyś nie dźwigała sprzętu. Unikaj tras, na których możesz natrafić na przeszkody wymuszające pchanie lub ciągnięcie roweru. Nie zapominaj o nawadnianiu i nie dopuść do tego, by się nadmiernie zmęczyć i przeforsować.

Unikaj jazdy na rowerze w pełnym słońcu, noś okrycia głowy i wybieraj zacienione ścieżki.

Jazda na rowerze w ciąży jest najkorzystniejsza z punktu widzenia lekarzy ginekologów w I trymestrze ciąży, kiedy kobieta jest bardziej mobilna, aniżeli w drugiej połowie ciąży, kiedy to brzuch ciążowy jest spory i „niezgrabny”. W rzeczywistości rower w ciąży jest dozwolony tak długo, jak długo sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu przyszłej mamy.

W trakcie ciąży brzuch rośnie, więc zmienia się położenie twojego środka ciężkości. Zwracaj uwagę, jak reaguje na to twój rower i ty sama. Jeśli nie panujesz już nad pojazdem - odpuść rowerowe wyprawy.

Jeśli już nie czujesz się bezpiecznie na rowerze w zaawansowanej ciąży, pomyśl o rozwiązaniu domowym, czyli rowerze stacjonarnym.

Jeśli brzuch ciążowy jest już spory, pogoda na dworze nie sprzyja przejażdżkom, przesiądź się na rower stacjonarny. W ten sposób eliminujesz niebezpieczeństwa drogowe, dostosowujesz tempo do swoich możliwości i zatrzymujesz się tak często, jak wymaga od ciebie coraz płytszy oddech.

Twoje tętno w trakcie jazdy na rowerze nie powinno przekraczać 140 uderzeń na minutę, chyba, że przed ciążą byłaś dość dobrze wytrenowana, wówczas możesz jeździć nawet z tętnem 150-160 uderzeń na minutę.

fot. Adobe Stock

Połóg w teorii trwa ok. 6 tygodni i po upływie tego czasu można wrócić do umiarkowanej jazdy na rowerze. Warto jednak omówić tę kwestię podczas wywiadu z lekarzem prowadzącym na pierwszej wizycie po porodzie. Jeśli ciąża zakończyła się cięciem cesarskim, skup się na odpoczynku. Najwcześniej możesz wrócić do drobnych ćwiczeń 2 tygodnie po połogu, ale dokładnie omów tę kwestię lekarzem lub fizjoterapeutą. Blizna po cesarce musi być zagojona.

