Jeśli szukasz informacji na temat diety w ciąży, prawdopodobnie jedną z pierwszych informacji, na które się natkniesz, jest to, że zabronione jest jedzenie tatara i sushi. Faktycznie, w ciąży nie powinno się jeść surowych ryb, które są klasycznie składnikiem sushi. Można jednak śmiało jeść sushi wegańskie, wegetariańskie i wszystkie rodzaje sushi bez surowych ryb.

Spis treści:

W ciąży można jeść sushi, jeśli w jego skład nie wchodzi surowa ryba. Kategorycznie musisz unikać za to nawet niewielkich ilości surowego łososia, surowego tuńczyka, surowych krewetek, które często są elementem sushi.

Wegetariańskie sushi w ciąży

W ciąży najbezpieczniejsze jest jedzenie wszystkich rodzajów wegetariańskiego i wegańskiego sushi. Przykłady rolek i składników sushi, które możesz wybierać to:

sushi z ogórkiem,

sushi z awokado,

sushi z serkiem philadelphia,

sushi z rzepą oshinko,

sushi z jajkiem (najczęściej w formie omletów),

sushi z grzybami shitake.

Pieczone sushi w ciąży

Sushi to nie tylko surowe ryby. W ciąży bezpiecznie możesz jeść też sushi z grillowaną, pieczoną lub smażoną rybą. Możesz też wybierać zestawy z rybami wędzonymi na gorąco (to bardzo ważne!). Do bezpiecznych wyborów w ciąży należą:

sushi z grillowanym łososiem,

sushi z łososiem wędzonym na gorąco,

sushi z paluszkiem krabowym,

sushi z grillowanym tuńczykiem (w regulowanych ilościach, ze względu na zawartość rtęci).

Sushi w tempurze w ciąży

Sushi w tempurze to też bezpieczne rozwiązanie w ciąży. Panierowanie i głębokie smażenie nie należą co prawda do najzdrowszych metod przyrządzania jedzenia, ale od czasu do czasu możesz pozwolić sobie na sięgnięcie po sushi w tempurze w ciąży. To bezpieczne. Możesz wybierać na przykład:

sushi z krewetką w tempurze,

sushi z dorszem w tempurze,

całe rolki sushi smażone w tempurze (w rolce i tak nie powinno być surowych ryb).

fot. Wegańskie sushi w tempurze/ Adobe Stock, vit

Paluszki krabowe w ciąży

Paluszki krabowe to ogólnie dość przetworzony produkt, często z wieloma podejrzanymi dodatkami w składzie. Nie jest to więc jeden z produktów, który mógłby znaleźć się na liście tych najbardziej polecanych do spożycia w ciąży pokarmów.

Mimo to, paluszki krabowe nie zawierają surowego mięsa i nie są zanieczyszczone metalami ciężkimi. Od czasu do czasu możesz więc bezpiecznie sięgnąć po sałatkę z paluszkami krabowymi lub sushi z paluszkami krabowymi, gdy jesteś w ciąży.

Wasabi w ciąży

Nie ma żadnych dowodów na to, by stosowanie wasabi w ciąży było niebezpieczne, ale z drugiej strony nie ma też pewnych informacji o bezpieczeństwie jego stosowania. Eksperci zalecają więc ostrożność i unikanie wasabi w ciąży. Nie jest to bezwzględnie przeciwwskazane, ale na pewno trzeba uważać z ilością jedzonego wasabi w trakcie ciąży.

Oshinko w ciąży

Oshinko, czyli rzodkiew marynowania, może być bezpiecznie spożywana w ciąży. Jeśli jednak masz skłonność do alergii, a nigdy nie jadałaś tej rzodkwi japońskiej przed ciążą, lepiej nie ryzykuj. Każdy nowy pokarm może cię uczulić, a w ciąży może być to podwójnie niebezpieczne.

Wędzony łosoś w ciąży

Wędzony łosoś w ciąży jest dozwolony, ale tylko taki wędzony na gorąco. Nie sięgaj zatem po sushi z wędzonym łososiem, jeśli nie masz pewności, jaki typ wędzenia wykorzystano. Możesz zapytać o to kelnera, jeśli jesz sushi w lokalu, ale przy zamawianiu sushi na wynos, nie ryzykuj. Jeśli chcesz zrobić sushi z wędzonym łososiem sama w domu, dokładnie czytaj opakowania.

Sos sojowy w ciąży

Sos sojowy w ciąży jest dozwolony, ale pamiętaj, że zawiera on dużo soli. W zdrowej diecie warto unikać zbyt dużych ilości soli, by nie doprowadzić do wystąpienia nadciśnienia i ogólnie, zapobiegać problemom z układem krążeniowym. Stosuj sos sojowy, ale z umiarem.

fot. Sushi z sosem sojowym/Adobe Stock, vaaseenaa

Tuńczyk w ciąży

Tuńczyk należy do ryb o najwyższej zawartości rtęci i metali ciężkich. To dlatego, że jest drapieżnikiem o dużej masie ciała i stosunkowo długim życiu. W jego tkankach kumuluje się więc więcej toksycznych substancji.

Mimo wszystko, w diecie kobiety ciężarnej mogą występować niewielkie ilości tuńczyka i innych tłustych ryb morskich. Korzyści z ich wprowadzenia do jadłospisu są większe, niż potencjalne wady związane z zawartością metali ciężkich.

Maksymalna zalecana tygodniowa porcja tuńczyka (i innych ryb uznawanych za zanieczyszczone rtęcią) to ok. 350 g. Możesz więc śmiało sięgać w ciąży po sushi z (pieczonym!) tuńczykiem, ale najlepiej wybierz takie rolki obok tych wegetariańskich.

Jeśli przez przypadek zjadłaś sushi z surową rybą w ciąży, lub zanim dowiedziałaś się o ciąży, nie martw się. Najprawdopodobniej nic złego nie przytrafi się tobie, ani twojemu przyszłemu dziecku. Szanse na zakażenie są niewielkie, ale i tak trzeba unikać wszelkich niebezpiecznych okazji.

Sushi w ciąży nie powinno się jeść ze względu na potencjalne zakażenia bakteriami i pasożytami. Rzadką, ale niebezpieczną chorobą jest listerioza.

Nie jedz sushi w ciąży, jeśli nigdy go nie jadałaś

Nigdy nie jadłaś sushi i zapragnęłaś go spróbować? Ciąża to nie najlepszy czas na eksperymenty kulinarne. Nawet jeśli nie zaszkodzi ci surowe mięso, twój żołądek może źle zareagować na pozostałe składniki, których być może do tej pory nie jadłaś. Taki eksperyment może zakończyć się biegunką lub wymiotami.

Sushi zawiera też często egzotyczne składniki, do których twoje ciało nie jest przyzwyczajone. Możesz rozwinąć reakcję alergiczną.

Nie jedz sushi nieznanego pochodzenia w ciąży

Na szczęście właściciele restauracji serwujących sushi zwykle przykładają dużą wagę do zachowania świeżości składników czy czystości w kuchni. Niestety nie wszyscy – jeśli miejsce, do którego się wybrałaś, nie wygląda najlepiej, zrezygnuj z tej przekąski. Nie stołuj się w podrzędnych barach, które budzą twoje wątpliwości.

