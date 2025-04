Czkawka u płodu - czy płód może mieć czkawkę? Jak rozpoznać czkawkę u płodu i czy na pewno nie jest szkodliwa? Na to pytanie odpowiada nasz ekspert - położna.

Czy to czkawka u płodu?



Czasem nawet 4 razy w ciągu dnia odczuwam rytmiczne leciutkie kopnięcia mniej więcej w dole brzucha. Podobno to czkawka u płodu. Ale czy jest to możliwe, aby maleństwo miało czkawkę aż 4 razy dziennie? Czy tak będzie już do końca ciąży? (jestem w 31 tygodniu ciąży).

Patrycja

Odpowiedź położnej:

Mniej więcej w okolicy 25 tygodnia ciąży nozdrza twojego maleństwa, do tej pory zamknięte, zaczynają się otwierać. Struny głosowe też są już sprawne i często dziecku mogą się zdarzać czkawki, które ty wyraźnie odczujesz.

Czkawka to zjawisko normalne u płodu. Często odczuwana jest jako podskakiwanie lub drganie brzuszka, albo regularne, lekkie skurcze w brzuchu. Najczęściej odczuwane w ostatnim trymestrze ciąży. Może być spowodowana częstym połykaniem wód płodowych. Niektórzy lekarze przy częstej czkawce u płodu zalecają odstawić ostre przyprawy, a także przyjmować magnez.

Tego czy czkawka u płodu będzie występować tak często i do końca ciąży niestety nie wie nikt. Proszę skonsultować tę sprawę z ginekologiem prowadzącym na najbliższej wizycie kontrolnej. Niektóre płody mają mają czkawkę nawet kilka razy dziennie każdego dnia, inne nie mają w ogóle. Podobnie może być po urodzeniu. Z czkawką płodu zazwyczaj nie należy nic robić, nie jest szkodliwa dla dziecka, płód nie odczuwa takiego dyskofortu jak dorosły.

Celina Fręczko, położna

