Mnóstwo kobiet, zwłaszcza tych, które są dopiero w pierwszej ciąży, zastanawia się nad tym, czy będzie musiało zrezygnować z intymnych chwil z mężem na czas ciąży. To dylemat może także i niejednej z was. Co najbardziej nurtuje kobiety?

Reklama

Niektóre kobiety obawiają się, że seks w ciąży zagraża dziecku, że może w jakiś sposób uszkodzić maleństwo lub źle wpłynąć na jego rozwój. A jak jest naprawdę?

Dziewięć miesięcy burzy hormonów

W trakcie tych wyjątkowych dziewięciu miesięcy w organizmie kobiety zachodzi wiele zmian – ciało przygotowuje się stopniowo do porodu, a poziom hormonów szaleje. Zmienia się też jeszcze jedno – libido. To w połączeniu z obawą o bezpieczeństwo dziecka sprawia, że wiele pań zastanawia się nad rezygnacją ze współżycia.

Czy seks w ciąży jest bezpieczny?

Eksperci zwracają uwagę, że zwykle rezygnacja z seksu w ciąży nie jest konieczna. Jeśli ciąża rozwija się prawidłowo, nie ma ryzyka przedwczesnego porodu, a przyszła mama czuje się dobrze, może ona nadal być aktywna seksualnie. Czasami jednak istnieje konieczność rezygnacji z seksu w trakcie ciąży. W zależności od powodów może być tymczasowa lub trwać aż do rozwiązania. Warto pamiętać, że jest to jednak sprawa indywidualna, o której należy porozmawiać ze swoim ginekologiem.

Zobacz też:

Emocje a płodnośćJak wysypiać się w ciążyFakty o ciąży i porodzieSeks po porodzie

O czym należy pamiętać?

Mając na uwadze nie tylko wygodę, ale przede wszystkim względy zdrowotne, warto pamiętać o pewnych zasadach i zwrócić uwagę na to, że w zależności od etapu ciąży określone pozycje seksualne mogą być mniej lub bardziej wskazane. W pierwszych miesiącach, gdy brzuszek przyszłej mamy jest jeszcze niewielki, można kochać się właściwie w dowolny sposób.

Później natomiast lepiej, by w trakcie stosunku ciężarne kobiety unikały zarówno uciskania brzucha, jak i płaskiego leżenia na plecach. Lepszym rozwiązaniem będą więc takie pozycje, w których partner jest z tyłu lub partnerka znajduje się na górze.

Dlaczego seks w ciąży jest ważny?

Seks w trakcie ciąży to zupełnie naturalna sprawa, o której warto porozmawiać z lekarzem – tym bardziej, że jest on istotny również z psychologicznego punktu widzenia. Jest wyrazem emocjonalnej bliskości, a dodatkowo ułatwia kobiecie zaakceptowanie zmieniającego się ciała, bo potwierdza, że cały czas jest dla swojego partnera atrakcyjna.

Orgazm powoduje ponadto, że organizm zaczyna wytwarzać endorfiny, czyli hormony szczęścia, które pomagają przyszłej mamie się zrelaksować. Jeśli więc ginekolog nie zarekomenduje, by seksu unikać, można śmiało z niego korzystać.

Zobacz też:

Emocje a płodność

Jak wysypiać się w ciąży

Fakty o ciąży i porodzie

Seks po porodzie

Reklama

Materiały prasowe - Medicover